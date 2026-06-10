Ο Τραμπ προαναγγέλλει νέα πλήγματα κατά του Ιράν: «Θα χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να συνεχίσουν να επιτεθούν στο Ιράν «πολύ σκληρά» μετά την κατάρριψη ενός αμερικανικού ελικοπτέρου πάνω από τα Στενά του Ορμούζ .

«Λοιπόν, θα τους επιτεθούμε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από το NBC News τι εννοούσε σήμερα το πρωί όταν έγραψε σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι το Ιράν πρέπει να πληρώσει το τίμημα για το ελικόπτερο.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν κατέρριψε το ελικόπτερο και στη συνέχεια είπε ότι μια «βόμβα είχε τοποθετηθεί στο ελικόπτερο», αλλά είπε ότι «δεν εξερράγη».

«Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα», είπε.

Οι δηλώσεις έρχονται εν μέσω νέας κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ ο Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν πρέπει να υπογράψει συμφωνία που θα αποκλείει την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Το Ιράν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Τραμπ, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε σοβαρή απειλή για το Ισραήλ αλλά και για τη σταθερότητα ολόκληρης της Μέσης Ανατολής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, υποστηρίζοντας πως το μόνο που απομένει είναι να υπογράψει τα έγγραφα.