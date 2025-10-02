Σε εγρήγορση έχουν τεθεί οι αστυνομικές Αρχές ανά τον κόσμο, όπως τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, μετά την επίθεση που καταγράφηκε σήμερα (02/10) το μεσημέρι έξω από συναγωγή στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, από την οποία σκοτώθηκαν τρία άτομα συμπεριλαμβανομένου του δράστη.

Η επίθεση αντιμετωπίζεται ως περιστατικό τρομοκρατίας και έχει ήδη επιληφθεί η Αντιτρομοκρατική ενώ έχουν γίνει δύο συλλήψεις.

Counter terrorism policing has confirmed the attack on the synagogue in Greater Manchester is being treated as a terror incident.

Two further arrests have been made

Μάλιστα, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, με ανάρτησή της, ανακοίνωσε την κινητοποίησή της γύρω από εβραϊκούς στόχους, μετά την επίθεση στο Μάντσεστερ, ωστόσο διευκρινίζει πως δεν υπάρχει «άμεσος κίνδυνος για ανάλογο συμβάν».

«Οι περαιτέρω αστυνομικοί τοποθετήθηκαν, μετά την αρχική κινητοποίηση. Δεν υπάρχει κίνδυνος στο Λονδίνο. Θα εξετάσουμε τα γεγονότα, με αφορμή το σημερινό περιστατικό, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του κοινού» γράφει η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης αναφέρει ότι «παρακολουθεί» το περιστατικό στο Μάντσεστερ και έχει τοποθετήσει ενισχυμένη κάλυψη και νέες περιπολίες γύρω από τις συναγωγές σήμερα για το Γιομ Κιπούρ.

Αστυνομία στο Μάντσεστερ | ΑΠΕ - ΜΠΕ

Μάντσεστερ: Νεκρός ο δράστης της επίθεσης

Η βρετανική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση κατά της συναγωγής του Μάντσεστερ. Σε αυτούς περιλαμβάνεται και ο δράστης, ο οποίος πυροβολήθηκε επί τόπου από την αστυνομία.

Η αστυνομία διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει ενεργός κίνδυνος για το κοινό μετά την επίθεση.

Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από την επίθεση στην συναγωγή του Μάντσεστερ, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τρεις έχουν τραυματισθεί σοβαρά σήμερα κατά τον εορτασμό του Γιομ Κιπούρ.

«Η σύζυγός μου και εγώ είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι και θλιμμένοι μαθαίνοντας για την τρομακτική επίθεση στο Μάντσεστερ ειδικότερα κατ' αυτήν την τόσο σημαντική για την εβραϊκή κοινότητα ημέρα. Οι σκέψεις συνοδεύουν όλους τους ανθρώπου που επλήγησαν από αυτό το τρομακτικό περιστατικό», δήλωσε.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση και συντόμευσε την παραμονή του στην Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη για να επιστρέψει στο Λονδίνο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε πριν από την αναχώρησή του από την Δανία ότι επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις αναπτύσσονται για να εγγυηθούν την ασφάλεια των συναγωγών σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.