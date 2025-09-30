Παλαιστινιακή Αρχή: Καλωσορίζει το σχέδιο Τραμπ - «Θέλουμε μη στρατιωτικοποιημένο κράτος»

Η Παλαιστινιακή Αρχή «χαιρετίζει τις ειλικρινείς και αποφασιστικές προσπάθειες» του Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Η δήλωση επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της «να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ, τα κράτη της περιοχής και τους εταίρους» για τον τερματισμό του πολέμου μέσω μιας «συνολικής συμφωνίας» που θα διασφαλίζει την «επαρκή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα» και την «απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων».

Η δήλωση αναφέρει επίσης ότι η αρχή έχει δεσμευτεί να διεξάγει νέες εκλογές εντός ενός έτους από το τέλος του πολέμου και να σχηματίσει μια νέα δύναμη ασφαλείας.

«Έχουμε επιβεβαιώσει την επιθυμία μας για ένα σύγχρονο, δημοκρατικό και μη στρατιωτικοποιημένο παλαιστινιακό κράτος, προσηλωμένο στον πλουραλισμό και την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας», αναφέρει η δήλωση.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, υπό τον Πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας που κυβερνά τμήματα της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης.

Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα εχθές (29/09) το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο προβλέπει την έναρξη διαλόγου μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων ώστε να συμφωνήσουν έναν πολιτικό ορίζοντα για την ειρηνική συνύπαρξή τους.

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, εφόσον και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως.

Εντός 72 ωρών από τη στιγμή που το Ισραήλ την κάνει αποδεκτή, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα πρέπει να επιστρέψουν στο Ισραήλ. Αφού επιστραφούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα πρέπει να απελευθερώσει 250 ισοβίτες Παλαιστίνιους και 1.700 κατοίκους της Γάζας που συνελήφθησαν μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.

Το Ισραήλ δεν θα κατακτήσει, ούτε θα προσαρτήσει τη Λωρίδα της Γάζας, τη διακυβέρνηση της οποίας θα αναλάβει προσωρινά μια μεταβατική, τεχνοκρατική, απολίτικη παλαιστινιακή επιτροπή.

Ο ίδιος ο Τραμπ θα προεδρεύει σε μια επιτροπή που θα επιβλέπει το μεταβατικό στάδιο στον θύλακα και στην οποία θα μετέχουν και άλλοι αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ.

Τα μέλη της Χαμάς θα πρέπει να συμφωνήσουν ότι δεν θα διαδραματίσουν κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, εμμέσως, ευθέως ή με οποιαδήποτε μορφή.

Στα μέλη της οργάνωσης που επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα θα παρασχεθεί ασφαλής διέλευση για τις χώρες που θα τα δεχτούν, ενώ προβλέπεται και αμνηστία σε όσους δεχτούν να καταθέσουν τα όπλα.

Κανείς δεν θα υποχρεωθεί να φύγει από τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα μπορούν να το κάνουν ελεύθερα και να επιστρέψουν επίσης.

Με πληροφορίες από BBC.