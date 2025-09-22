Το «Παλαιστινιακό» στην ατζέντα του Συμβουλίου του ΟΗE: Πώς αναμένεται να κινηθεί ο Νετανιάχου

Σε εξέλιξη βρίσκεται το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που λαμβάνει χώρα στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης με το Ισραήλ και το Παλαιστινιακό να πρωταγωνιστούν στην ατζέντα.

Από την Κυριακή (21/09), ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Μεγάλη Βρετανία αναγνώρισαν ένα παλαιστινιακό κράτος, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Ισραηλινού Προέδρου Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μάλιστα σε χθεσινή του δήλωση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους ισοδυναμεί με «τεράστια ανταμοιβή για την τρομοκρατία».

Συγκεκριμένα, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν η Πορτογαλία ακολουθήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία στην κίνηση αναγνώρισης δήλωσε: «Δεν θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι έχουν διπλασιάσει τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη και «θα συνεχίσουν σε αυτή την πορεία».

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι θα ανταποκριθεί σε αυτό που αποκάλεσε «την τελευταία προσπάθεια επιβολής ενός τρομοκρατικού κράτους» στο Ισραήλ μετά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σήμερα Δευτέρα (22/09).

Ισραήλ: Στο βήμα του ΟΗΕ ο Νετανιάχου την Παρασκευή

Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους την Κυριακή από το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες έχει οδηγήσει σε συζητήσεις σχετικά με το πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ.

Μετά την οργισμένη δήλωση του, ο Νετανιάχου, δήλωσε ότι θα γνωστοποιήσει την απάντησή του για το ζήτημα μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ στο τέλος αυτής της εβδομάδας.

Η μορφή που θα πάρει αυτή η απάντηση ενδέχεται να γίνει αντιληπτή όταν ο Νετανιάχου θα μιλήσει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή.

Έχει ήδη δηλώσει ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτίζει εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη – κάτι που είναι παράνομο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και σε εδάφη που πλέον αναγνωρίζονται επίσημα από περισσότερες χώρες ως μέρος του παλαιστινιακού κράτους.

Διαβάστε επίσης: Ιταλία: Γενική απεργία σε ένδειξη συμπαράστασης στην Παλαιστίνη από τα συνδικάτα βάσης

Υπάρχουν εικασίες ότι το Ισραήλ ενδέχεται να επιλέξει να προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης – κάτι που θα ήταν μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη και δραματική κίνηση, η οποία θα αποτελούσε άμεση πρόκληση προς τη διεθνή κοινότητα.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι Παλαιστίνιοι έχουν ήδη προειδοποιήσει το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια, θεωρώντας την ως το τέλος της προοπτικής για μια λύση δύο κρατών, καθώς θα καταλάβει παράνομα εδάφη που αναγνωρίζονται πλέον από περισσότερο από το 75% των μελών του ΟΗΕ ως παλαιστινιακό κράτος.

«Διπλωματικό τσουνάμι» αν η Γαλλία αναγνωρίσει ένα Παλαιστινιακό κράτος

Και η Γαλλία είναι έτοιμη να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος σύμφωνα με τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου.Ο ειδικός σύμβουλος του Εμανουέλ Μακρόν για τη Μέση Ανατολή δηλώνει ότι η απόφαση αυτή της Γαλλίας θα προκαλέσει ένα «μικρό διπλωματικό τσουνάμι» και θα «δημιουργήσει δυναμική» για να ακολουθήσουν το παράδειγμά της και άλλες χώρες.

Ο Όφερ Μπρονχτάιν, ο οποίος στο παρελθόν ήταν σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ Ιτζάκ Ράμπιν κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών του Όσλο τη δεκαετία του 1990, υποστηρίζει ότι η κίνηση αυτή είναι «απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του Ισραήλ».

Διαβάστε επίσης: Μόνη της η «δυτική αναγνώριση» του Κράτους της Παλαιστίνης δεν φέρνει την άνοιξη

Σε συνέντευξή του στον ευρωπαϊκό ιστότοπο ειδήσεων Euractiv, ο ισραηλινής καταγωγής Bronchtein δηλώνει ότι έχει παροτρύνει τον Μακρόν να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος από τότε που έγινε σύμβουλός του το 2020. Ο Μακρόν έδειξε για πρώτη φορά την πρόθεσή του να το πράξει τον Ιούλιο, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται αργότερα σήμερα στον ΟΗΕ.

Λέει ότι «κατάφερε να πείσει» τον Μακρόν ότι η επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 «δεν θα είχε συμβεί» αν υπήρχε παλαιστινιακό κράτος. Λέει ότι επισήμανε τις διαφορές μεταξύ της Παλαιστινιακής Αρχής – η οποία κυβερνά τμήματα της Δυτικής Όχθης που δεν βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο του Ισραήλ – και της Χαμάς στη Γάζα, την οποία χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση που οδηγεί τον λαό της Γάζας στη γραμμή πυρός του Ισραήλ».

«Θα ήταν προτιμότερο να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη πριν από τις 7 Οκτωβρίου. Αλλά καλύτερα αργά παρά ποτέ», λέει.

Ποιες χώρες αναμένεται να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη και κατά πόσο αυτό θα φέρει την ειρήνη

Στη συνεδρίαση του ΟΗΕ σήμερα (22/09), αρκετές χώρες δήλωσαν ότι θα προσχωρήσουν στην αναγνώριση της Παλαιστίνης. Μεταξύ αυτών είναι η Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα.

Είναι σαφές ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από μόνη της δεν θα σταματήσει τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο αρθρογράφος Gideon Levy στην ισραηλινή εφημερίδα Haaretz τον Αύγουστο. «Η αναγνώριση είναι κενή ρητορική. ... Αυτό δεν θα σταματήσει τη γενοκτονία, η οποία δεν θα σταματήσει χωρίς πρακτικά μέτρα από τη διεθνή κοινότητα».

Ακόμη και οι υποστηρικτές των Παλαιστινίων λένε ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτος μπορεί να είναι ανεπαρκής αν δεν συνοδεύεται από δράση. Ωστόσο, συμβολικά η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους αποτελεί μια σημαντική συμβολική κίνηση.

Με πληροφορίες από BBC και DW