Πανικός προκλήθηκε σε πτήση της easyJet από το Μπρίστολ προς τη Μάλαγα το βράδυ της Δευτέρας. Ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης αναγκάστηκαν να φορέσουν μάσκες οξυγόνου όταν ενώ πλησίαζαν στο ισπανικό αεροδρόμιο η καμπίνα καλύφθηκε από μυστηριώδη μυρωδιά.

Η πτήση EZY2715, η οποία είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο του Μπρίστολ λίγο μετά τις 6 π.μ., ζήτησε προληπτικά ταχεία άφιξη λόγω της οσμής καπνού. Ο κυβερνήτης προσγειώθηκε σε πιο κοντινό διάδρομο ζητώντας προτεραιότητα λόγω της έκτακτης ανάγκης.

Το αεροδρόμιο της Κόστα ντελ Σολ κινητοποίησε τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης προληπτικά και όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Δεν έχει γίνει γνωστό αν χρειάστηκε να κάνουν χρήση οξυγόνου και οι επιβάτες.

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Ένας εκπρόσωπος της easyJet δήλωσε: «Η πτήση EZY2715 από το Μπρίστολ προς τη Μάλαγα στις 7 Σεπτεμβρίου ζήτησε ταχεία προσγείωση λόγω ύποπτου τεχνικού προβλήματος.

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης το υποδέχτηκαν ως τυπικό και προληπτικό μέτρο. Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά.»

«Η ασφάλεια των πελατών και του πληρώματος μας είναι η ύψιστη προτεραιότητα της easyJet.»

Όπως αναφέρει η Mirror.co.uk, o καπνός ή οι αναθυμιάσεις μέσα σε ένα αεροσκάφος μπορεί να έχουν διάφορες πιθανές αιτίες. Ο εξοπλισμός οξυγόνου του πληρώματος πτήσης έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους πιλότους να συνεχίσουν να χειρίζονται το αεροσκάφος εάν καπνός ή μολυσμένος αέρας επηρεάσει το πιλοτήριο.