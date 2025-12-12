Πανικός στο Σαν Φρανσίσκο: Έξι τραυματίες μετά από έκρηξη σε σπίτι

Μια καταστροφική έκρηξη λόγω διαρροής αερίου προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε γειτονιά του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο την Πέμπτη (11/12), αφού κατέστρεψε ολοσχερώς τουλάχιστον ένα σπίτι, έσπασε παράθυρα και τράνταξε τα γειτονικά κτίσματα.

Έξι άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία λόγω τραυματισμών από τα συντρίμμια που εκτόξευσε η έκρηξη, δήλωσαν αξιωματούχοι της πυροσβεστικής στην περιοχή Χέιγουορντ.

Η Μπρίτανι Μαλντονάδο, η οποία ζει απέναντι από το σπίτι, βρισκόταν στο υπνοδωμάτιό της με τον σύζυγό της όταν άκουσε την έκρηξη, όπως μεταφέρει ο Associated Press.

Σαν Φρανσίσκο: «Σείστηκε όλη η γειτονιά»

«Κουτιά έπεσαν κάτω και όλα σείστηκαν. Νομίζαμε ότι κάποιος μόλις είχε φύγει από τον αυτοκινητόδρομο και το αυτοκίνητό του ήταν στο σαλόνι μας», είπε. «Ήταν σαν κάποιος να είχε μόλις εκτοξεύσει βόμβα».

Διαβάστε ακόμα: Πεθαίνουν οι χαρακτήρες της Disney; Τι προβλέπει το mega deal της εταιρείας με το AI

Ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής της κομητείας Αλαμέντα, Ράιαν Νισιμότο, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν οι τραυματίες ήταν εργάτες ή κάτοικοι, αλλά είπε ότι τρία άτομα διακομίστηκαν αμέσως σε νοσοκομείο λόγω των τραυμάτων τους και τρία άλλα που διακομίστηκαν είχαν ελαφρύτερα τραύματα.

Μερικοί από τους 75 πυροσβέστες που έσπευσαν αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν στιγμιαία όταν ένιωσαν ηλεκτροπληξία από καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος που είχαν πέσει στο σημείο.

Η γειτονιά με τις μονοκατοικίες με τα περιποιημένα μικρά γκαζόν βρισκόταν υπό κατασκευή για διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και των ποδηλατοδρόμων.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην μη ενσωματωμένη κοινότητα Άσλαντ, κοντά στην πόλη Χέιγουορντ. Η πόλη φιλοξενεί περίπου 160.000 κατοίκους στην περιοχή East Bay, 24 χλμ. νότια του Όκλαντ.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών δήλωσε την Πέμπτη ότι στέλνει μια ομάδα για να διερευνήσει το περιστατικό.