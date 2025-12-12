Πεθαίνουν οι χαρακτήρες της Disney; Τι προβλέπει το mega deal της εταιρείας κινουμένων σχεδίων με το AI

Ανησυχία έχει προκαλέσει σε δεκάδες δημιουργούς και όχι μόνο το mega deal της Disney και της Open AΙ ύψους 1 δισεκατομμυρίου και το ερώτημα που μας βασανίζει από το πρώτο λεπτό που ακούσαμε την είδηση είναι το εξής: πεθαίνουν οι χαρακτήρες της Disney;

Η νέα συμφωνία προβλέπει ότι η Disney επενδύει 1 δισ. δολάρια στην OpenAI και ανοίγει τον δρόμο σε χρήστες να μπροούν να παρέμβουν στους χαρακτήρες επιτρέποντας στο Sora και το ChatGPT να «πειράξει» τις πιο εμβληματικές φιγούρες της παιδικής μας ηλικίας.

Τον προβληματισμό, έχει εκφράσει και ένα συνδικάτο που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στις δημιουργικές βιομηχανίες λέει ότι επιβεβαιώνει ότι «πραγματική ανησυχία» στο νέο εγχείρημα.

«Όλοι στη βιομηχανία ψυχαγωγίας, ειδικά όλα τα δημιουργικά ταλέντα, ανησυχούν απίστευτα για τις επιπτώσεις», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Sag-Aftra, Duncan Crabtree-Ireland.

Είπε ότι οι δύο εταιρείες είχαν επικοινωνήσει με το συνδικάτο - το οποίο εκπροσωπεί 170.000 επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως - για να πουν ότι η συμφωνία αποκλείει ρητά τη χρήση της εικόνας, της ομοίωσης ή της φωνής ανθρώπινων ερμηνευτών.

Πώς θα μπορούν οι χρήστες να «επέμβουν» στις φιγούρες της Disney

Για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται: Οι θαυμαστές θα μπορούν να δημιουργούν και να μοιράζονται εικόνες και βίντεο περισσότερων από 200 χαρακτήρων από τα franchise της Disney, συμπεριλαμβανομένων των Pixar, Marvel και Star Wars.

«Υπάρχει πραγματική ανησυχία επειδή κανείς δεν θέλει να δει την ανθρώπινη δημιουργικότητα να δίνεται σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε στο BBC.

Διαβάστε επίσης: Star Wars: Η «δεύτερη» επιστροφή των Τζεντάι το 2027 θα είναι σε 4K

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η OpenAI αντιμετωπίζει αυξανόμενα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ταχέως εξελισσόμενης τεχνολογίας της - και καθώς αυξάνεται η ανησυχία στο Χόλιγουντ για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στις δημιουργικές βιομηχανίες.

Σύμφωνα με μια ανάρτηση ιστολογίου που ανακοινώνει την είδηση, η λίστα των επιλέξιμων χαρακτήρων περιλαμβάνει χαρακτήρες από τις ταινίες της Disney Zootopia, Moana και Encanto - καθώς και χαρακτήρες όπως ο Luke Skywalker του Star Wars και ο Deadpool της Marvel.

Φυσικά, περιλαμβάνει επίσης τον Mickey και τη Minnie Mouse.

Αλλά το πώς θα ακούγονται οι χαρακτήρες παραμένει ασαφές, καθώς η Disney δήλωσε ότι η συμφωνία «δεν περιλαμβάνει καμία ομοιότητα ή φωνή ταλέντων».

Ο κόσμος αναμένεται να είναι σε θέση να αρχίσει να δημιουργεί τα βίντεο και τις εικόνες στο Sora και το ChatGPT στις αρχές του 2026. Αναρωτιέμαι άραγε τι θα κάνει...H Minnie Mouse με σύγχρονη ένδυση; Η Μοαάνα με κινητό; Χαρακτήρες Star Wars να κάνουν TikTok; Κανείς πραγματικά δεν ξέρει πώς θα επεέμβει ο καθένας στους χαρακτήρες με OpenAI.

Τον Οκτώβριο, για παράδειγμα, η OpenAI σταμάτησε την ικανότητα του εργαλείου βίντεο να δημιουργεί εικόνες του Δρ. Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, αφού η εφαρμογή παρήγαγε «ασεβείς» απεικονίσεις του ηγέτη των πολιτικών δικαιωμάτων.

Άλλα παρόμοια βίντεο του Προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' και του φυσικού και κοσμολόγου Στίβεν Χόκινγκ κυκλοφόρησαν επίσης ευρέως.

Η συμφωνία έρχεται εν μέσω αναφορών ότι οι δικηγόροι της Disney έστειλαν στην Google μια επιστολή παύσης και διακοπής την Τετάρτη κατηγορώντας την εταιρεία τεχνολογίας ότι παραβιάζει τα πνευματικά της δικαιώματα «σε μαζική κλίμακα».