Πάνω από 26.000 άνεργοι μέσα σε ένα χρόνο: Εκτοξεύθηκαν τα ποσοστά στις γυναίκες σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Νέα στοιχεία για τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα, έφερε στο φως η ΕΛΣΤΑΤ και τα νούμερα δείχνουν ότι αυξήθηκε τη φετινή χρονιά.

Τα στατιστικά δείχνουν ότι η χώρα έχει 26.600 περισσότερους ανέργους στο διάστημα ενός έτους, από τον Απρίλιο του 2025 μέχρι τον Απρίλιο του 2026.

Η γενική ανεργία αυξήθηκε από 9% που ήταν, το περασμένο έτος, σε 9,5% to 2026. Όπως επισημαίνει ο Alpha, το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκε αύξηση τις ανεργίας στις γυναίκες, από 11% τον Απρίλιο του 2025, στο 13,7% τον Απρίλιο του 2026.

Αντίθετα, στους άνδρες το ποσοστό τον Απρίλιο ήταν 7,3% και μειώθηκε στο 5,9%. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι το γενικό ποσοστό αναμένεται να μειωθεί με την έλευση της τουριστικής περιόδου, όπου ξεκινούν στα πόστα τους, και οι εποχικοί εργαζόμενοι.