Πάνω από 26.000 άνεργοι μέσα σε ένα χρόνο: Εκτοξεύθηκαν τα ποσοστά στις γυναίκες σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα ποσοστά της γενικής ανεργίας αυξήθηκαν, ενώ απογοητευτικά είναι τα νούμερα για τις γυναίκες εργαζόμενες.

Νέα στοιχεία για τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα, έφερε στο φως η ΕΛΣΤΑΤ και τα νούμερα δείχνουν ότι αυξήθηκε τη φετινή χρονιά.

Τα στατιστικά δείχνουν ότι η χώρα έχει 26.600 περισσότερους ανέργους στο διάστημα ενός έτους, από τον Απρίλιο του 2025 μέχρι τον Απρίλιο του 2026. 

Η γενική ανεργία αυξήθηκε από 9% που ήταν, το περασμένο έτος, σε 9,5% to 2026. Όπως επισημαίνει ο Alpha, το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκε αύξηση τις ανεργίας στις γυναίκες, από 11% τον Απρίλιο του 2025, στο 13,7% τον Απρίλιο του 2026. 

Αντίθετα, στους άνδρες το ποσοστό τον Απρίλιο ήταν 7,3% και μειώθηκε στο 5,9%. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι το γενικό ποσοστό αναμένεται να μειωθεί με την έλευση της τουριστικής περιόδου, όπου ξεκινούν στα πόστα τους, και οι εποχικοί εργαζόμενοι.

