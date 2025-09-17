Παραιτήθηκε μετά από 47 χρόνια ο συνιδρυτής της Ben & Jerry's για πολιτικούς λόγους: «Έχουμε φιμωθεί»

Η εταιρεία με τα πολυαγαπημένα μας παγωτά Ben & Jerry's ήρθε αρκετές φορές στο προσκήνιο φέτος με αποκορύφωμα την είδηση για τη σύλληψη του συνιδρυτή της Μπεν Koέν, όταν κατά τη διάρκεια ακρόασης φώναξε για τη Γάζα. Για παρόμοιο λόγο παραιτήθηκε σήμερα (17/09) από την εταιρεία και ο άλλος ιδρυτής (Τζέρι Γκρίνφιλντ Jerry Greenfield) μετά από 47 χρόνια που εργαζόταν εκεί.

Συγκεκριμένα, ο Τζέρι Γκρίνφιλντ, συνιδρυτής της μάρκας παγωτού Ben & Jerry's, παραιτήθηκε λόγω της μητρική εταιρείας Unilever. Έγραψε σε ανοιχτή επιστολή αργά εχθές το βράδυ (16/09) την οποία κοινοποίησε στο X ο συνιδρυτής του Μπεν Κοέν, ότι δεν μπορούσε πλέον «με καθαρή συνείδηση» να παραμείνει υπάλληλος της εταιρείας και είπε ότι η εταιρεία είχε «σιωπήσει».

Είπε ότι οι αξίες της εταιρείας και το έργο της εκστρατείας για «ειρήνη, δικαιοσύνη και ανθρώπινα δικαιώματα» της επέτρεψαν να είναι «κάτι περισσότερο από μια απλή εταιρεία παγωτού» και είπε ότι η ανεξαρτησία για την επιδίωξη αυτού του στόχου εγγυήθηκε όταν ο αγγλο-ολλανδικός γίγαντας συσκευασμένων τροφίμων Unilever αγόρασε τη μάρκα το 2000 για 326 εκατομμύρια δολάρια.

Ουσιαστικά δηλαδή, εξέφρασε την απαγοήτευση του με την εταιρεία η οποία δεν τοποθετείται ανοιχτά για πολτιικά και κοινωνικά ζητήματα.

Η δήλωση του Κοέν αν και δεν ανέφερε την Παλαιστίνη, η Ben & Jerry’s έχει εκφραστεί ανοιχτά την μεταχείριση των Παλαιστινίων εδώ και χρόνια και το 2021 απέσυρε τις πωλήσεις από ισραηλινούς οικισμούς σε αυτό που αποκάλεσε «Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη».

Η παραίτηση του Γκρίνφιλντ έρχεται πέντε μήνες αφότου η Ben & Jerry’s υπέβαλε αγωγή κατηγορώντας την Unilever ότι απέλυσε τον διευθύνοντα σύμβουλό της, David Stever, λόγω της υποστήριξής του στον πολιτικό ακτιβισμό της μάρκας. Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, η Ben & Jerry’s υπέβαλε άλλη μια αγωγή κατηγορώντας την Unilever ότι φίμωσε τις δημόσιες δηλώσεις της υπέρ των Παλαιστινίων προσφύγων.

Τζέρι Γκρίνφιλντ: «H τρέχουσα κυβέρνηση της χώρας μας επιτίθεται στα πολιτικά δικαιώματα»

«Είναι βαθιά απογοητευτικό να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αυτή η ανεξαρτησία, η ίδια η βάση της πώλησής μας στην Unilever, έχει εξαφανιστεί», δήλωσε ο Γκρίνφιλντ .

«Και αυτό συμβαίνει σε μια εποχή που η τρέχουσα κυβέρνηση της χώρας μας επιτίθεται στα πολιτικά δικαιώματα, τα δικαιώματα ψήφου, τα δικαιώματα των μεταναστών, των γυναικών και της κοινότητας LGBTQ», πρόσθεσε.

Αλλά τώρα ο Γκρίνφιλντ ισχυρίζεται ότι η Ben & Jerry's «έχει φιμωθεί, έχει παραγκωνιστεί από φόβο μήπως αναστατώσει όσους βρίσκονται στην εξουσία». Είπε ότι θα συνεχίσει να διεξάγει εκστρατεία για ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης εκτός της εταιρείας.

Πηγή: NBC news