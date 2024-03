Το παρακλάδι του ISIS που φέρεται να είναι πίσω από την επίθεση στη Μόσχα: Γιατί χτύπησαν τη Ρωσία

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μακάβρια διαδικασία της αναγνώρισης των σορών από την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση το βράδυ της Παρασκευής (22/03) σε συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα (23/03) το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ, οι ρωσικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει επί του παρόντος 29 ανθρώπους από τους 133 που σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα έναν κατάλογο στον οποίο υπάρχουν μόνο 29 ονόματα, δείχνοντας τη δυσκολία της αναγνώρισης των θυμάτων, την ώρα που οι διασώστες συνεχίζουν να μαζεύουν τα συντρίμμια του Crocus City Hall, το οποίο καταστράφηκε από την πυρκαγιά που προκάλεσαν οι δράστες της επίθεσης.

Το παρακλάδι του ISIS

Το αφγανικό παρακλάδι του ISIS - γνωστό και ως Ισλαμικό Κράτος στην Επαρχία Κορασάν, ISKP (ISIS-K) - ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση και αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν την αυθεντικότητα του ισχυρισμού αυτού, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η οργάνωση ISIS-K, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, αναδύθηκε από το ανατολικό Αφγανιστάν στα τέλη του 2014 και αποτελούνταν από αποσχισθέντες μαχητές των Πακιστανών Ταλιμπάν και ντόπιους μαχητές που ορκίστηκαν πίστη στον εκλιπόντα ηγέτη, Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.

Η ομάδα έχει έκτοτε αποκτήσει μια τεράστια φήμη για πράξεις βαρβαρότητας.

Ο Μουράτ Ασλάν, στρατιωτικός αναλυτής και πρώην συνταγματάρχης του τουρκικού στρατού, μιλώντας στο Al Jazeera δήλωσε ότι η ΙSIS-K στο Αφγανιστάν είναι γνωστή για τη «ριζοσπαστική και σκληρή μεθοδολογία» της.

Γιατί ήταν στόχος η Ρωσία

«Νομίζω ότι η ιδεολογία τους τους εμπνέει όσον αφορά την επιλογή των στόχων. Πρώτα απ’ όλα, η Ρωσία βρίσκεται στη Συρία και μάχεται κατά του Ντάες [ISIL] όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σημαίνει ότι βλέπουν τέτοιες χώρες ως εχθρικές», δήλωσε στο Al Jazeera.

«Βρίσκονται τώρα στη Μόσχα. Προηγουμένως ήταν στο Ιράν και θα δούμε πολύ περισσότερες επιθέσεις, ίσως και σε άλλες πρωτεύουσες», πρόσθεσε.

Αν και τα μέλη της στο Αφγανιστάν λέγεται ότι έχουν μειωθεί από το 2018, οι μαχητές της εξακολουθούν να αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την εξουσία των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.

Αναλυτές του τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, αναφέρουν ότι «η ρωσική εξωτερική πολιτική ήταν μια μεγάλη κόκκινη σημαία για την ISIS [ISIL]. Η σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν, οι ρωσικές ενέργειες στην Τσετσενία, οι στενές σχέσεις της Μόσχας με τις κυβερνήσεις της Συρίας και του Ιράν, και κυρίως οι στρατιωτικές εκστρατείες που έχει διεξάγει η Ρωσία κατά των μαχητών του ISIS στη Συρία και - μέσω μισθοφόρων της Wagner - σε μέρη της Αφρικής».

Όλα αυτά δείχνουν ότι η Μόσχα έχει γίνει το επίκεντρο του «εκτεταμένου πολέμου προπαγάνδας της ISIS», δήλωσε η Αμίρα Τζαντούν, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Clemson στη Νότια Καρολίνα και συγγραφέας του βιβλίου, "The Islamic State in Afghanistan and Pakistan: Στρατηγικές συμμαχίες και αντιπαλότητες".

«Η εμπλοκή της Ρωσίας στον παγκόσμιο αγώνα κατά του ISIS και των θυγατρικών του, ιδίως μέσω των στρατιωτικών της επιχειρήσεων στη Συρία και των προσπαθειών της να δημιουργήσει δεσμούς με τους Αφγανούς Ταλιμπάν – τον αντίπαλο του ISIS-K – κάνει τη Ρωσία ως βασικό αντίπαλο για την ISIS/ISIS-K», δήλωσε η Τζαντούν στο Al Jazeera.