Παραλίγο τραγωδία στην Ισπανία για Ελληνίδες τουρίστριες: Έπεσε πάνω τους τμήμα μπαλκονιού

Tρεις τουρίστρες, μεταξύ τους δύο Ελληνίδες, τραυματίστηκαν σοβαρά στη Μινόρκα στην Ισπανία, όταν μέρος από μπαλκόνι κτιρίου κατέρρευσε και έπεσε επάνω τους.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία απέκλεισε την περιοχή και ξεκίνησε επίσημη έρευνα για το περιστατικό. Οι ανυποψίαστες επισκέπτριες έπαιρναν το πρωινό τους, στην πλατεία Νόβα της Σιουταδέγια, όταν το γείσο του μπαλκονιού έπεσε στα κεφάλια τους.

Η 65χρονη Βρετανίδα και οι δύο Ελληνίδες, ηλικίας 37 και 38 ετών, αντίστοιχα, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τη Sun, υπέστησαν τραυματισμούς στο κεφάλι και κάποια μικροκατάγματα.

Ισπανία: Πώς τραυματίστηκαν οι τουρίστριες

Το διακοσμητικό γείσο κατέρρευσε ξαφνικά πάνω από τις τρεις γυναίκες, που ευτυχώς γλίτωσαν τα χειρότερα. Τα πληρώματα ασθενοφόρων τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες προτού μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία, η οποία απέκλεισε την περιοχή και ξεκίνησε επίσημη έρευνα για το περιστατικό.

Τη Δευτέρα, το Δημαρχείο της Σιουταδέγια δήλωσε: «Χθες το πρωί στις 11:00., η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112 έλαβε μια ειδοποίηση που ανέφερε την κατάρρευση μέρους ενός γείσου από ένα κτίριο που βρίσκεται στην Πλατεία Νόβα».

«Τρία άτομα που βρίσκονταν στη βεράντα ενός καταστήματος τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν αμέσως. Σε λιγότερο από ένα λεπτό, αρκετές τοπικές αστυνομικές μονάδες που βρίσκονταν ήδη στην περιοχή, στην πλατεία του Καθεδρικού Ναού και στην πλατεία Born, έφτασαν στο σημείο», ανέφερε η δήλωση.

