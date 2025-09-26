Νετανιάχου στον ΟΗΕ: «Το Ισραήλ πρέπει να τελειώσει τη δουλειά στη Γάζα» - Αποχωρήσεις από την αίθουσα

Δεκάδες σύνεδροι αποχώρησαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς ο επικηρυγμένος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέβηκε στο βήμα.

Μια τέτοια πράξη ήταν αναμενόμενη, με τον πρεσβευτή του Ισραήλ στον ΟΗΕ να ισχυρίζεται νωρίτερα ότι οργανώθηκε από την παλαιστινιακή αποστολή στις ΗΠΑ, ενώ αντηχεί παρόμοια κίνηση που είχε λάβει χώρα πέρυσι..

Εν τω μεταξύ, άλλοι σύνεδροι σηκώθηκαν όρθιοι και ζητωκραύγαζαν σε ένδειξη στήριξης προς τη διαμαρτυρία.

Νετανιάχου: «Οι όμηροι μαραζώνουν στα μπουντρούμια της Χαμάς»

Ξεκινώντας την ομιλία του στη γενική συνέλευση, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απευθύνθηκε στους ομήρους που παραμένουν στη Γάζα.

«Κύριε πρόεδρε, οι οικογένειες των αγαπημένων μας ομήρων μαραζώνουν στα μπουντρούμια της Γάζας», είπε. Στη συνέχεια, έφερε τη συζήτηση σε αυτό που θεωρεί «απειλή του Ιράν» και των αντιπροσώπων του, δείχνοντας στην αίθουσα έναν χάρτη που χρησιμοποίησε πέρυσι.

«Πέρυσι, στάθηκα σε αυτό το βήμα και έδειξα αυτόν τον χάρτη. Δείχνει την κατάρα του άξονα της τρομοκρατίας του Ιράν. Αυτός ο άξονας απειλεί την ειρήνη ολόκληρου του κόσμου».

Ο Νετανιάχου σκιαγραφεί αυτόν τον «άξονα της τρομοκρατίας» και λέει ότι από τότε που μίλησε γι' αυτόν πέρυσι, το Ισραήλ έχει στοχεύσει το Ιράν και τους αντιπροσώπους του σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Έκανε ιδιαίτερη μνεία στην πολύνεκρη επίθεση με βομβητές εναντίον μαχητών της Χεζμπολάχ και σε επιθέσεις κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Κατά τη διάρκεια πολλών από αυτών των παρατηρήσεων, λίγοι από τους σύνεδρους εξέφρασαν επευφημίες.

Νετανιάχου: «Πρέπει να ολοκληρωθεί η δουλειά στη Γάζα»

Μετά την απειλή του Ιράν, ο Νετανιάχου συνεχίζει μιλώντας για τη συνεχιζόμενη γενοκτονία του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας.

«Τα τελευταία στοιχεία, τα τελευταία απομεινάρια της Χαμάς, έχουν οχυρωθεί στην πόλη της Γάζας. Ορκίζονται να επαναλάβουν τις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου ξανά και ξανά και ξανά, ανεξάρτητα από το πόσο θα μειώσουν τις δυνάμεις τους.

Γι' αυτό το Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσει τη δουλειά. Γι' αυτό θέλουμε να το κάνουμε το συντομότερο δυνατό».

Και συνέχισε προσθέτοντας: «Κυρίες και κύριοι, μεγάλο μέρος του κόσμου δεν θυμάται πλέον την 7η Οκτωβρίου. Εμείς όμως θυμόμαστε».

Και quiz ο Νετανιάχου: «Ποιος έχει πει "θάνατο στις ΗΠΑ;"»

Ο Νετανιάχου αναμενόταν να χρησιμοποιήσει οπτικά βοηθήματα στην ομιλία του, και πράγματι έκανε χρήση ενός αμφιβόλου αισθητικής «quiz», με στόχο να υποστηρίξει πως το Ισραήλ, που διαπράττει αποδεδειγμένα γενοκτονία, είναι η μόνη δυτικού τύπου «δημοκρατία» στη Μέση Ανατολή.

Το πρώτο ερώτημα που θέτει είναι: «Ποιος φωνάζει "θάνατος στην Αμερική;"»

Οι πιθανές απαντήσεις:

Ιράν

Χαμάς

Χεζμπολάχ

Χούθι

Όλα τα παραπάνω

Ο Νετανιάχου είπε ότι η απάντηση είναι «όλα τα παραπάνω».

Σε ένα δεύτερο ερώτημα - «Ποιος έχει δολοφονήσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους εν ψυχρώ;» Οι απαντήσεις ήταν:

Αλ Κάιντα

Χαμάς

Χεζμπολάχ

Ιράν

Όλα τα παραπάνω

Η απάντηση ήταν και πάλι «όλα τα παραπάνω».

Ο Νετανιάχου χρησιμοποιεί αυτή την απλοϊκή παρουσίαση για να «πείσει» το εναπομείναν ακροατήριο πως οι εχθροί του Ισραήλ είναι εχθροί ολόκληρης της Δύσης και του ΟΗΕ.

«Να το σημείο που ήθελα να τονίσω: οι εχθροί μας μάς μισούν όλους με το ίδιο δηλητήριο. Θέλουν να σύρουν τον σύγχρονο κόσμο πίσω στο παρελθόν, σε μια σκοτεινή εποχή βίας, φανατισμού και τρόμου. Νομίζω ότι πολλοί από εσάς ήδη νιώθετε άσχημα στις δικές σας κοινωνίες», ισχυρίστηκε, ο καταζητούμενος ως εγκληματίας πολέμου Νετανιάχου.

«Η αναγνώριση της Παλαιστίνης ανταμείβει τους αντισημίτες»

Ο Νετανιάχου στράφηκε κατόπιν κατά των χωρών που έχουν αναγνωρίσει ή κινούνται προς αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Είπε ότι «κάθε κυβέρνηση» θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Ντόναλντ Τραμπ και να αρνηθεί να προβεί στην κίνηση».

«Αντ' αυτού, πολλοί κάνουν το αντίθετο», πρόσθεσε. «Στην πραγματικότητα ανταμείβουν τους χειρότερους αντισημίτες στον κόσμο».

Ο Νετανιάχου είπε ότι «σχεδόν το 90% των Παλαιστινίων» υποστήριξε την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και περιέγραψε την κίνηση αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους ως «πολύ σαφές μήνυμα».

Και ξανά, στη γραμμή της προσπάθειάς του να απανθρωποποιήσει τον Παλαιστινιακό λαό, συνέχισε: «Έχω ένα μήνυμα για αυτούς τους ηγέτες, όταν οι πιο άγριοι τρομοκράτες στη γη επαινούν με ενθουσιασμό την απόφασή σας, δεν κάνατε κάτι σωστό, κάνατε κάτι λάθος».

«Η επαίσχυντη απόφασή σας θα ενθαρρύνει την τρομοκρατία εναντίον Εβραίων και εναντίον αθώων ανθρώπων παντού», ισχυρίστηκε.

Πηγή: Sky News