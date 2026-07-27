Στη σύλληψη ενός άνδρα που εξαπέλυσε αιματηρή επίθεση με δύο κουζινομάχαιρα εναντίον τριών γυναικών κοντά στο Πορτ ντε Κλισί προχώρησαν οι γαλλικές αρχές, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τη βίαιη επίθεση τραυματίστηκαν σοβαρά δύο από τις γυναίκες, ηλικίας 19, 24 και 36 ετών.
Ο δράστης ακινητοποιήθηκε στο έδαφος χάρη στην άμεση και ηρωική παρέμβαση ενός αστυνομικού που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, με τη συνδρομή περαστικών. Ο κ. Νουνιές εξήρε τη γενναιότητα του αστυνομικού, χαρακτηρίζοντας την ενέργειά του ως «μια πράξη αυτοθυσίας».
Οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα Χ και η γνησιότητά του επαληθεύτηκε από το πρακτορείο Reuters, αποτυπώνει τις εφιαλτικές στιγμές: ένας άνδρας με μακριά μαύρα μαλλιά και κρεμ φόρμα, κρατώντας από ένα μεγάλο μαχαίρι σε κάθε χέρι, επιτίθεται σε νεαρή γυναίκα. Σε επόμενα πλάνα, ο ύποπτος εμφανίζεται ακινητοποιημένος σε διάβαση πεζών, με τα όπλα της επίθεσης πεταμένα δίπλα του.
Κατά τη σύλληψή του, ο άνδρας φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως «ο Αλλάχ με διέταξε», ενώ σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, εκστόμιζε ακατάληπτες φράσεις, καθιστώντας προς το παρόν αδύνατη την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.
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