Στη σύλληψη ενός άνδρα που εξαπέλυσε αιματηρή επίθεση με δύο κουζινομάχαιρα εναντίον τριών γυναικών κοντά στο Πορτ ντε Κλισί προχώρησαν οι γαλλικές αρχές, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές.

BREAKING: three stabbed in Paris by a Muslim man pic.twitter.com/jijlgmJjo8 — Libs of TikTok (@libsoftiktok) July 27, 2026

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τη βίαιη επίθεση τραυματίστηκαν σοβαρά δύο από τις γυναίκες, ηλικίας 19, 24 και 36 ετών.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε στο έδαφος χάρη στην άμεση και ηρωική παρέμβαση ενός αστυνομικού που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, με τη συνδρομή περαστικών. Ο κ. Νουνιές εξήρε τη γενναιότητα του αστυνομικού, χαρακτηρίζοντας την ενέργειά του ως «μια πράξη αυτοθυσίας».

Οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα Χ και η γνησιότητά του επαληθεύτηκε από το πρακτορείο Reuters, αποτυπώνει τις εφιαλτικές στιγμές: ένας άνδρας με μακριά μαύρα μαλλιά και κρεμ φόρμα, κρατώντας από ένα μεγάλο μαχαίρι σε κάθε χέρι, επιτίθεται σε νεαρή γυναίκα. Σε επόμενα πλάνα, ο ύποπτος εμφανίζεται ακινητοποιημένος σε διάβαση πεζών, με τα όπλα της επίθεσης πεταμένα δίπλα του.

PARIS STABBING LATEST



VIDEO: The attack took place at around 11.30 am in the Porte de Clichy area, in the north-west of the capital.



3 women aged 19, 24 and 36 were taken to the hospital after the assault. The suspect's identity and motives are not immediately known.



A man… pic.twitter.com/n9wgSB4vCx — Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) July 27, 2026

Κατά τη σύλληψή του, ο άνδρας φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως «ο Αλλάχ με διέταξε», ενώ σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, εκστόμιζε ακατάληπτες φράσεις, καθιστώντας προς το παρόν αδύνατη την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.