Μενού

Παρίσι: Στο ψυχιατρείο ο δράστης που πήρε «εντολή» από τον Αλλάχ για την επίθεση με μαχαίρι

Ο άνδρας που συνελήφθη χθες Δευτέρα στο Παρίσι, αφού τραυμάτισε με μαχαίρι τρεις γυναίκες, οδηγήθηκε σε ψυχιατρείο με απόφαση εισαγγελέα.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομία στη Γαλλία
Αστυνομία στη Γαλλία | Ap
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο άνδρας που συνελήφθη χθες Δευτέρα στο Παρίσι, αφού τραυμάτισε με μαχαίρι τρεις γυναίκες, οδηγήθηκε σε ψυχιατρείο με απόφαση εισαγγελέα.

Κατά τις έρευνες για το ιστορικό του, διαπιστώθηκε πως βρισκόταν «υπό ψυχιατρική παρακολούθηση», ενώ «δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία», ανέφερε η εισαγγελία στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ενημέρωσε επίσης πως η κατάσταση της υγείας των δύο πιο σοβαρά τραυματισμένων γυναικών «έχει πλέον σταθεροποιηθεί». Η τρίτη γυναίκα, που διανύει τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της, νοσηλεύεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, κοντά στο Πορτ ντε Κλισί. Ο άνδρας τραυμάτισε με κουζινομάχαιρα τρεις γυναίκες, ηλικίας 19, 24 και 36 ετών. Κατά τη σύλληψή του, ο άνδρας φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως «ο Αλλάχ με διέταξε», ενώ σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, εκστόμιζε ακατάληπτες φράσεις, καθιστώντας δύσκολη την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.

Ο Λοράν Νουνιές ανέφερε ότι ο δράστης ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό που ήταν εκτός υπηρεσίας. Ο υπουργός εξήρε το θάρρος του αστυνομικού, λέγοντας ότι ήταν «μια γενναία πράξη».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ