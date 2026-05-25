Το «περίπλοκο παζλ» του Τραμπ: Πώς εμπλέκει Τουρκία, Αίγυπτο και Κατάρ για να «κλείσει» το Ιράν

Σε μια στρατηγική κίνηση για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η ταυτόχρονη προσχώρηση χωρών-κλειδιά, όπως το Κατάρ, το Πακιστάν, η Αίγυπτος, η Ιορδανία και η Τουρκία, στις Συμφωνίες του Αβραάμ θα πρέπει να θεωρείται πλέον «υποχρεωτική».

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι συνομίλησε το Σάββατο με τους ηγέτες αυτών των χωρών, καθώς και με της Σαουδικής Αραβίας και του Μπαχρέιν, για ένα σύνολο συμφωνιών για ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το 2020, με τις λεγόμενες Συμφωνίες του Αβραάμ, υπό την αιγίδα του Τραμπ - στην πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο - το Ισραήλ εξομάλυνε τις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Σουδάν.

«Δήλωσα ότι, μετά από όλη τη δουλειά που έκαναν οι ΗΠΑ για να προσπαθήσουν να συναρμολογήσουν αυτό το πολύ περίπλοκο παζλ, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό όλες αυτές οι χώρες, τουλάχιστον, ταυτόχρονα, να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση σήμερα στο Truth Social.

Παράλληλα ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν ομαλά», αλλά δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι μια συμφωνία είναι επικείμενη.