Ο Τραμπ επιμένει: «Σπουδαία συμφωνία με το Ιράν ή τίποτα» - Δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα άμεση λύση

Νέο μήνυμα όσον αφορά στο πώς θα πειστεί να υπογράψει συμφωνία με το Ιράν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανήλθε στο ζήτημα με ανάρτησή του.

Σε κείμενο που ανήρτησε στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως θα συμφωνήσει μόνο σε μία «σπουδαία» πρόταση.

«Η συμφωνία για το Ιράν θα είναι σπουδαία αλλιώς δεν θα υπάρξει συμφωνία. Όχι σαν αυτή που έκανε ο Ομπάμα, η οποία έδωσε στο Ιράν τεράστια ποσά μετρητών και μια σαφή και ανοιχτή πορεία προς την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου» έγραψε ο μεγιστάνας.

«Η συμφωνία μας είναι ακριβώς το αντίθετο, αλλά κανείς δεν την έχει δει ή δεν ξέρει τι είναι» σημείωσε και τόνισε πως οι διαπραγματεύσεις είναι ακόμα σε εξέλιξη.

«Δεν έχει καν ολοκληρωθεί πλήρως η διαπραγμάτευσή της ακόμα. Μην ακούτε λοιπόν τους ηττημένους, οι οποίοι είναι επικριτικοί για κάτι για το οποίο δεν γνωρίζουν τίποτα. Εγώ δεν κάνω κακές συμφωνίες» επεσήμανε ο Τραμπ.

Δεν διαφαίνεται άμεση συμφωνία

Όσον αφορά στο πεδίο των ίδιων των διαπραγματεύσεων, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, μεσολαβητής στις συνομιλίες, μετέβη στην Τεχεράνη για να έχει διπλωματικές επαφές στον Κόλπο και θετικές δηλώσεις και των δύο πλευρών.

Ωστόσο σήμερα, η Τεχεράνη διευκρίνισε ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δεν άφησε περιθώρια για την προοπτική επικείμενης συμφωνίας, έπειτα από το αντιφατικά μηνύματα των τελευταίων 48 ωρών.

Το Ιράν ανέφερε πρόοδο ως προς σειρά θεμάτων στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας επί μνημονίου κατανόησης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, επεσήμανε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Διαπραγματευόμαστε τον τερματισμό του πολέμου αλλά δεν συζητάμε πυρηνικά θέματα, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι οι μεταβολές στις θέσεις των Αμερικανών αξιωματούχων δημιουργούν προβλήματα για την επίτευξη συμφωνίας.

«Είναι ακριβές να πούμε ότι έχουμε φθάσει σε συμπεράσματα ως προς μεγάλο μέρος των συζητούμενων θεμάτων». «Αλλά από αυτό μέχρι να πούμε ότι επίκειται η υπογραφή μίας συμφωνίας, αυτό κανείς δεν μπορεί να το δηλώσει», είπε.

Τι περιέχει η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία

Ο Μπαγαΐ διευκρίνισε ότι το μνημόνιο συνεννόησης 14 σημείων επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ με αντάλλαγμα τη λήψη μέτρων εκ μέρους του Ιράν για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι αγορές προτιμούν να συγκρατήσουν ότι έχει καταγραφεί πρόοδος με την ελπίδα ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ. Ο αποκλεισμός τους από την Τεχεράνη από την έναρξη του πολέμου έχει εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου.

Το Brent της Βόρειας Θάλασσας βρισκόταν σήμερα το πρωί στα 98,36 δολάρια το βαρέλι (-5%), κάτω από το όριο των 100 δολαρίων για πρώτη φορά εδώ και εβδομάδες. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές αγορές παρέμειναν στο πράσινο.

Κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, αλλά η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να τελεί υπό το κράτος του αποκλεισμού του Ορμούζ.