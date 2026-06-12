Πέθανε ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ, σε ηλικία 88 ετών

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ (David Hockney) ένας από τους πιο διάσημους και επιδραστικούς Βρετανούς καλλιτέχνες της σύγχρονης εποχής, πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Πέθανε ειρηνικά στο σπίτι του στις 11 Ιουνίου, δήλωσε η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Έρικα Μπόλτον.

Μια δήλωση προς το Press Association, ανέφερε: «Ο διάσημος Βρετανός καλλιτέχνης Ντέιβιντ Χόκνεϊ, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης τέχνης τόσο στον 20ό όσο και στον 21ο αιώνα, απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του στις 11 Ιουνίου 2026, ένα μήνα πριν από τα 89α γενέθλιά του».

David Hockney | BBC@Instagram

Ποιος ήταν ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Αν δει κανείς έργα του Ντέιβιντ Χόκνεϊ, θα τα αναγνωρίσει αμέσως καθώς ο μεγάλος καλλιτέχνης είχε χαρακτηριστικό στυλ. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ περιγράφει ότι από παιδί, μεγαλώνοντας στην μουντή βόρεια Αγγλία, ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ (David Hockney) είχε παρατηρήσει τις έντονες σκιές στις κωμωδίες του ντουέτου Λόρελ και Χάρντι στο Χόλιγουντ.

Από παιδί, μεγαλώνοντας στην μουντή βόρεια Αγγλία, ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ (David Hockney) είχε παρατηρήσει τις έντονες σκιές στις κωμωδίες του ντουέτου Λόρελ και Χάρντι στο Χόλιγουντ.

«Οι έντονες σκιές σήμαιναν πολύ ήλιο», θυμόταν ο ζωγράφος μιλώντας στην τηλεόραση του BBC το 2009. «Ετσι σκέφτηκα, λοιπόν, όπου και να βρίσκεται αυτό, έχει πάντα λιακάδα».

Δύο δεκαετίες αργότερα, ο Χόκνεϊ μετακόμισε στο Λος Αντζελες για να βυθιστεί σ΄εκείνο το εκτυφλωτικό φως.

Τα έντονα και λαμπερά χρώματα στις απεικονίσεις των τοπίων της Καλιφόρνιας θα τον αναδείξουν σε έναν από τους πιο καταξιωμένους καλλιτέχνες του 20ού και του 21ου αιώνα.

Τα πρώτα του βήματα

Στην αρχή, ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ έγινε γνωστός τόσο για τους πίνακές του όσο και για την ίδια του την εικόνα -χοντρά γυαλιά, πλατινέ μαλλιά, λαμπερό χρυσό σακάκι — που έγινε σύμβολο της βρετανικής εποχής των Swinging Sixties.

Ως φοιτητής της σχολής Καλών Τεχνών της πόλης του Μπράντφορντ, όπου γεννήθηκε, με πατέρα υπάλληλο λογιστηρίου και ευσεβή μεθοδίστρια μητέρα, ο Χόκνεϊ επαναστάτησε απέναντι στις συμβάσεις. Έδωσε τίτλους στα αφηρημένα έργα του όπως «Going to be a Queen for Tonight» και «Doll Boy» σε μία εποχή που η ομοφυλοφιλία μπορούσε να οδηγήσει στην φυλακή.

Για να συνεχίσει τις σπουδές του, το 1959 μετακόμισε στο Λονδίνο όπου η άνοδός του στο βρετανικό κίνημα της pop art υπήρξε μετεωρική. Τότε γνώρισε και συναναστράφηκε με σταρ όπως ο Ρούντολφ Νουρέγεφ και ο Μικ Τζάγκερ.

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Αλλά ο Χόκνεϊ διψούσε για την ζωντάνια που έβλεπε στο έργο των αμερικανών καλλιτεχνών. Χρησιμοποιώντας τα χρήματα που έβγαζε από την τέχνη του, επισκέφθηκε την Νέα Υόρκη για πρώτη φορά το 1961, όπου έγινε φίλος με τον Αντι Γουόρχολ. Τρία χρόνια μετά εγκαταστάθηκε στην Καλιφόρνια.

«Πίστευα ότι άνθρωποι που παρήγαν τέτοιο έργο πρέπει να ζουν μέσα στο χρώμα, οπότε έφυγα για να το αναζητήσω», έλεγε στην βιογραφία που έγραψε ο κριτικός τέχνης και φίλος του Πίτερ Ανταμ.

«Είχα περάσει τα είκοσι πρώτα χρόνια της ζωής μου στην γοτθική μουντάδα του Βορρά. Εδώ αισθάνομαι ελεύθερος».

Οι πίνακές του με τις πισίνες και τους γυμνούς άνδρες στα ντους έγιναν σύμβολα ενός ηλιόλουστου τρόπου ζωής, αποτυπωμένου με λαμπερά ακρυλικά χρώματα, πριν μοιράσει την ζωή του ανάμεσα στο Λος Αντζελες, το Λονδίνο και το Παρίσι στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και την δεκαετία του 1970.

Ντέιβιντ Χόκνεϊ: Πότε ήρθε η αναγνώριση

Τα έργα του με θέματα τον έρωτα, το σεξ και τον υλικό πλούτο έκανε ορισμένους κριτικούς τέχνης να καταλήξουν ότι το έργο του ήταν ανάξιο λόγου. Αλλά κέρδισε μεγαλύτερη αναγνώριση από οποιονδήποτε βρετανό καλλιτέχνη του 20ού αιώνα.

Ένας από τους γνωστότερους πίνακές του, το Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), δείχνει μία φιγούρα να κολυμπά κάτω από την επιφάνεια του νερού και έναν άνδρα να κοιτάζει από πάνω, πουλήθηκε έναντι 90,3 εκατομμυρίων δολαρίων το 2018. Ηταν το ακριβότερο έργο που είχε πωληθεί μέχρι τότε σε δημοπρασία.

Η εργατικότητα του Ντέιβιντ Χόκνεϊ που καλλιεργήθηκε μέσα του όταν επί δύο χρόνια σηκωνόταν κάθε μέρα στις 6 το πρωί για να δουλέψει σε νοσοκομεία αφού αρνήθηκε να υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία δεν μειώθηκε καθόλου τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

«Τείνω να πιστεύω ότι πρέπει να δουλεύεις κάθε μέρα. Κι αυτό κάνω».