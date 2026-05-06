Πέθανε ο Τεντ Τέρνερ: Ο ιδρυτής του CNN που άλλαξε την παγκόσμια ενημέρωση

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών άφησε την Τετάρτη(6/5), ο Τεντ Τέρνερ, ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Turner Enterprises.

Ο Τέρνερ υπήρξε ο άνθρωπος που έφερε επανάσταση στην παγκόσμια δημοσιογραφία, ιδρύοντας το CNN και καθιερώνοντας, κόντρα σε όλες τις προβλέψεις της εποχής, το πρώτο 24ωρο τηλεοπτικό δίκτυο ειδήσεων.

Γεννημένος στο Οχάιο και με επιχειρηματικό ορμητήριο την Ατλάντα, ο Τέρνερ απέκτησε το παρατσούκλι «το στόμα του Νότου» (The Mouth of the South) χάρη στον αφοπλιστικά ειλικρινή και πληθωρικό χαρακτήρα του.

Κατάφερε να χτίσει μια αμύθητη αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης που ξεπέρασε τα όρια της ενημέρωσης. Δημιούργησε τον πρώτο υπερσταθμό καλωδιακής τηλεόρασης, λάνσαρε εξαιρετικά δημοφιλή κανάλια για ταινίες και κινούμενα σχέδια, ενώ επεκτάθηκε και στον αθλητισμό, αποκτώντας επαγγελματικές ομάδες όπως οι Atlanta Braves.

Το όραμα του CNN και η διεθνής αναγνώριση

Η απόλυτη καταξίωση, ωστόσο, ήρθε μέσα από το πιο τολμηρό του όραμα: τη μετάδοση ειδήσεων από κάθε γωνιά του πλανήτη, σε πραγματικό χρόνο και σε 24ωρη βάση. Μόλις το CNN εδραιώθηκε, η παγκόσμια επιρροή του Τέρνερ εκτοξεύτηκε. Το 1991, το περιοδικό Time τον ανακήρυξε «Άνδρα της Χρονιάς» αναγνωρίζοντας «την επιρροή του στη δυναμική των γεγονότων και τη μετατροπή των τηλεθεατών σε 150 χώρες σε άμεσους μάρτυρες της ιστορίας».

Αν και τελικά πούλησε τα δίκτυά του στην Time Warner και αποσύρθηκε από τον κλάδο, δεν έκρυψε ποτέ την υπερηφάνεια του για το CNN, χαρακτηρίζοντάς το ως το «μεγαλύτερο επίτευγμα» της ζωής του. Ο Τέρνερ ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος ιδιώτης γαιοκτήμονας της Αμερικής, με περίπου 2 εκατομμύρια στρέμματα

Αποτίοντας φόρο τιμής, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του CNN Worldwide, Μαρκ Τόμσον, ανέφερε σε δήλωσή του: «Ο Τεντ ήταν ένας έντονα αφοσιωμένος ηγέτης, ατρόμητος και πάντα πρόθυμος να υποστηρίξει το ένστικτό του και να εμπιστευτεί την κρίση του. Ήταν και θα είναι πάντα το καθοδηγητικό πνεύμα του CNN.

Ο Τεντ είναι ο γίγαντας στους ώμους του οποίου στεκόμαστε, και όλοι θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο σήμερα για να αναγνωρίσουμε την τεράστια επίδρασή του τόσο στις ζωές μας όσο και στον κόσμο».

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του σημαδεύτηκαν από προβλήματα υγείας. Λίγο πριν κλείσει τα 80 του χρόνια, το 2018, ο Τέρνερ είχε αποκαλύψει δημόσια ότι έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy, μια προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή.

Πιο πρόσφατα, στις αρχές του 2025, είχε νοσηλευτεί με ήπια πνευμονία, από την οποία κατάφερε να αναρρώσει σε κέντρο αποκατάστασης, προτού αφήσει τελικά την τελευταία του πνοή.