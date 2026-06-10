Πεζεσκιάν προς Τραμπ: «ΗΠΑ και Ιράν πρέπει να ξεπεράσουν αυτή την αδιέξοδη κατάσταση»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον πρέπει να ξεπεράσουν «αυτή την αδιέξοδη κατάσταση ούτε πολέμου ούτε ειρήνης», ανέφερε το ημιεπίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Ο Ιρανός ηγέτης δήλωσε ότι ο πρώην Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ «έχει επανειλημμένα τονίσει ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να επιλυθεί», υποδηλώνοντας ότι ο μόνος τρόπος για να ξεπεράσουμε την τρέχουσα φάση είναι η διαπραγμάτευση.

«Αν θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση ούτε πολέμου ούτε ειρήνης, τι πρέπει να κάνουμε; Αν δεν συμμετάσχουμε σε διάλογο, τότε ποια είναι η εναλλακτική λύση;» είπε ο Πεζεσκιάν.

Πεζεσκιάν: Κάλεσμα για διπλωματική επίλυση

«Σε αυτή τη βάση ο Ηγέτης επέτρεψε τη συνέχιση των συνομιλιών και στα τελικά στάδια η εντολή του ήταν: "Πηγαίνετε και επιλύστε το ζήτημα"».

Από την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν στις 8 Απριλίου, η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διαβρώνουν την εκεχειρία μέσω στρατιωτικής δράσης.

Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους, ακόμη και όταν συνεχίζονταν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει χιλιάδες επιθέσεις στον Λίβανο, παρά τους περιορισμούς που επιβάλλονται από την εκεχειρία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι βρίσκεται κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν, ωστόσο υπήρξαν λίγα σημάδια που να δείχνουν πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.