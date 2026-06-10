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Το Ιράν «θα επανεκτιμήσει» τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ μετά τα τελευταία πλήγματα

Νέα επίθεση στις ΗΠΑ μετά τις επιθέσεις σε βάρος του, εξαπολύει το Ιράν, κάνοντας λόγο για υπονόμευση της διπλωματίας.

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Ιράν
Ιράν | EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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Ιδιαίτερη ενόχληση έχουν προκαλέσει στο Ιράν οι πρόσφατες επιθέσεις από πλευράς ΗΠΑ, σε απάντηση στην κατάρριψη του Apache, με αξιωματούχο να επισημαίνει ότι η χώρα του θα επανεξετάσει τις διαπραγματεύσεις για συμφωνία.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Ισμαήλ Μπαγαΐ, σημείωσε πως οι διπλωματικές προσπάθειες με τις ΗΠΑ δεν μπορούν να προχωρήσουν υπό επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι υπονομεύει τη διπλωματία, στέλνοντας αντιφατικά μηνύματα, αλλάζοντας τις θέσεις της και παραβιάζοντας επανειλημμένα τη κατάπαυση του πυρός.

Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ ζημιώνει, επίσης, τη διαδικασία μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.

«Δυστυχώς οι ΗΠΑ βλάπτουν αυτή τη διπλωματική διαδικασία με τα αντιφατικά μηνύματα που στέλνουν, τις επανειλημμένες αλλαγές θέσης τους και αξιώσεων και, ακόμη χειρότερα, με τις επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός» σημείωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που αναμεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Οποιαδήποτε διπλωματική διαδικασία υπονομεύεται από την προσφυγή στη βία και από τις παράνομες ενέργειες στο πεδίο» πρόσθεσε και σημείωσε:

«Μετά τα γεγονότα στη διάρκεια της νύχτας, χρειάζεται να επανεκτιμήσουμε (τη διπλωματική οδό με την Ουάσινγκτον) ... οποιαδήποτε διπλωματική διαδικασία απαιτεί τουλάχιστον σταθερό περιβάλλον» κατέληξε.

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