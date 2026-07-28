Πήγαν όλα λάθος: Τρομακτική βουτιά 17χρονου από γκρεμό - Στόχευε το νερό αλλά κατέληξε σε βράχο

Έφηβος τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να κάνει βουτιά από ένα δημοφιλές σημείο στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ. Πήρε φόρα, πήδηξε, αλλά κατέληξε σε έναν βράχο με τον πισινό του, πριν πέσει μέσα στο νερό.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το περασμένο Σαββατοκύριακο, με την τρομακτική βουτιά του 17χρονου να καταγράφεται σε βίντεο.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα, ένας άλλος παριστάμενος κολύμπησε να βοηθήσει τον νεαρό, που βγήκε στην επιφάνεια.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Πυροσβεστική, που ανέλαβε τη μεταφορά του 17χρονου στο νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη περίθαλψη.

Προς το παρόν, παραμένει άγνωστη η έκταση των τραυμάτων του.

Το άλμα από γκρεμό είναι παράνομο σύμφωνα με τον δημοτικό κώδικα της πόλης, που αναφέρει πως απαγορεύεται κάθε βουτιά σε νερό από ύψος μεγαλύτερο του 1,5 μέτρου.

«Θέλουμε οι ντόπιοι και οι επισκέπτες στις ακτές του Σαν Ντιέγκο να είναι ασφαλείς. Σας καλούμε να μείνετε μακριά από τις άκρες των γκρεμών, να ακολουθείτε όλες τις αναρτημένες προειδοποιήσεις και να μην πηδάτε ποτέ από γκρεμούς ή άλλες υπερυψωμένες περιοχές στο νερό» δήλωσε αστυνομικός της περιοχής.

Παρά τον νόμο και τις συχνές προειδοποιήσεις, όμως, είναι γνωστό ότι νεαροί πηδούν από το σημείο συνεχώς.

Πλην της επικινδυνότητας του άλματος, υπάρχουν και επιπτώσεις στο ίδιο τον βράχο, με γεωλόγους να παρατηρούν σημαντικές αλλοιώσεις. Αυτό, με τη σειρά του, κάνει την προσπάθεια ακόμα πιο παράτολμη.

Ντόπιος προειδοποίησε πως αν κάποιος αποφασίσει να παραβεί τον νόμο, καλό θα ήταν να έχει μία καλή εμπειριά στη κατάδυση από γκρεμό γιατί το σημείο είναι δύσκολο για αρχάριους.