Σαν Ντιέγκο: Το τηλεφώνημα της μητέρας του δράστη πριν το «έγκλημα μίσους» - Πατέρας 8 παιδιών το ένα θύμα

Δύο έφηβοι είναι οι δράστες της αιματηρής επίθεσης στο Ισλαμικό Κέντρο στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, που άφησε πίσω της τρεις νεκρούς. Μετά το έγκλημα μίσους, όπως εξετάζεται από τις Αρχές, έδωσαν τέλος στις ζωές τους.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας (18/05), δύο ώρες αφότου η μητέρα του ενός κάλεσε την αστυνομία για να καταγγείλει πως ο γιος της το έχει σκάσει με έναν φίλο του και τα όπλα της. Και οι δύο, όπως είπε στο τηλεφώνημα, είχαν τάσεις αυτοκτονίας.

Πυροβολισμοί με νεκρούς στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο | EPA/JOHN GASTALDO/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο γιος της, που φορούσε στολή παραλλαγής, είχε κλέψει και το όχημά της.

Άρχισε έρευνα για τον εντοπισμό τους, πριν την επίθεση στο Ισλαμικό Κέντρο, αλλά οι Αρχές δεν πρόλαβαν να τους σταματήσουν πριν σκοτώσουν τρία άτομα έξω από το κτίριο.

Λίγο αργότερα, έλαβαν κλήση για πυροβολισμούς μέσα σε όχημα σε κοντινή περιοχή. Εκεί βρήκαν νεκρούς έναν 17χρονο και έναν 18χρονο.

Ένας από τους τρεις νεκρούς ήταν φύλακας του Κέντρου, ο οποίος κρίνεται πως «έπαιξε καθοριστικό ρόλο» στο να αποτρέψει τους δράστες να σκοτώσουν περισσότερα άτομα, όπως ενημέρωσε η αστυνομία.

«Είναι μόνο δίκαιο να πούμε πως οι πράξεις του ήταν ηρωικές» σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομία του Σαν Ντιέγκο, κατά τη διάρκεια της επίσημης ενημέρωσης. «Δίχως αμφιβολία, έδωσε ζωές σήμερα».

Τα ονόματα των θυμάτων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, αλλά γίνεται γνωστό πως ο φύλακας ήταν πατέρας 8 παιδιών.

Τα κίνητρα των δραστών παραμένουν ακόμα άγνωστα, αλλά οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως έγκλημα μίσους, δεδομένου πως σημειώθηκε σε τέμενος αλλά και ορισμένων γραπτών του 17χρονου.

Ειδικότερα εντοπίστηκε ένα σημείωμα στο οποίο εξέφραζε μία «γενικευμένη ρητορική μίσους». Δεν υπήρχε αναφορά για απειλή σε κάποιο συγκεκριμένο τέμενος.