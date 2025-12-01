Ακόμη ένας υπέροχος πίνακας ζωγραφικής δημοπρατήθηκε αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία έναντι εκατομμυρίων – πολύ πάνω από την αρχική του τιμή.

Συγκεκριμένα, πωλήθηκε για 2,3 εκατομμύρια ευρώ, έργο του Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς (Peter Paul Rubens) που απεικονίζει τον Ιησού Χριστό στο σταυρό και ζωγραφίστηκε το 1613.

Σύμφωνα με τον Guardian, το έργο ανακαλύφθηκε από τον δημοπράτη Jean-Pierre Osenat σε μια έπαυλη στο Παρίσι πέρυσι, αφού παρέμενε κρυμμένο για περισσότερους από τέσσερις αιώνες.

Ο Osenat – του οποίου ο οίκος δημοπρασιών πούλησε τον πίνακα την Κυριακή έναντι 1-2 εκατομμυρίων ευρώ – βρήκε τον καμβά ενώ προετοίμαζε το ακίνητο για πώληση.

Νωρίτερα φέτος, δήλωσε ότι ο πίνακας ήταν «ένα αριστούργημα» που ζωγράφισε ο Ρούμπενς όταν ο φλαμανδός ζωγράφος του 17ου αιώνα βρισκόταν «στο αποκορύφωμα της δημιουργικότητάς του».

Η συνολική τιμή ανέβηκε στα 2,94 εκατομμύρια ευρώ (3,41 εκατομμύρια δολάρια) μετά την προσθήκη των τελών, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας του αγοραστή.

Ο οίκος δημοπρασιών ανέφερε στο διαφημιστικό του υλικό ότι πολύ λίγα ήταν γνωστά για τον πίνακα – μόνο ότι ένας συνάδελφος του Ρούμπενς είχε δημιουργήσει μια χαρακτική του. Μεταγενέστεροι ιστορικοί περιέγραψαν αυτή τη χαρακτική και, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν δει ποτέ τον πίνακα, κατέγραψαν την ύπαρξή του.

Αγοράστηκε από έναν γαλλικό ακαδημαϊκό ζωγράφο του 19ου αιώνα, τον William-Adolphe Bouguereau, και μεταβιβάστηκε στην οικογένειά του, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών. Ο πίνακας πιστοποιήθηκε από τον Γερμανό ιστορικό τέχνης Nils Büttner, γνωστό για την έρευνά του σχετικά με τον δάσκαλο του φλαμανδικού μπαρόκ, ανέφερε ο Osenat.

