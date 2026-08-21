Το πιο ισχυρό διαβατήριο στον κόσμο επιτρέπει την είσοδο σε 192 χώρες χωρίς βίζα - Ποιοι το κατέχουν

Αν αυτό το διαβατήριο μπορούσε κυριολεκτικά να ανοίξει πόρτες, θα ήταν master key. Το πιο ισχυρό διαβατήριο στον κόσμο για το 2026 «ξεκλειδώνει» στους κατόχους του 192 χώρες, στις οποίες έχουν πρόσβαση χωρίς βίζα, την ίδια στιγμή που το μέσο διαβατήριο επιτρέπει ελεύθερη είσοδο σε 108 προορισμούς.

Η Σιγκαπούρη κατέλαβε για άλλη μια φορά την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη του Henley Passport Index, ο οποίος αξιολογεί τα ταξιδιωτικά έγγραφα με βάση τον αριθμό των χωρών που μπορεί κανείς να επισκεφθεί χωρίς βίζα.

Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται χώρες όπου ενδέχεται να απαιτείται τουριστική βίζα κατά την άφιξη, χωρίς ωστόσο να χρειάζεται η ολοκλήρωση επίσημης διαδικασίας αίτησης για βίζα εκ των προτέρων.

Όσοι κατέχουν διαβατήριο της Σιγκαπούρης έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στγμή να εισέλθουν σε 192 χώρες χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση για βίζα, αριθμός που ξεπερνάει κατά τέσσερις χώρες την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τα ΗΑΕ, που μοιράζονται τη δεύτερη θέση με πρόσβαση σε 188 χώρες.

Ο Δείκτης Διαβατηρίων Henley (Henley Passport Index) εξετάζει 199 διαφορετικά διαβατήρια σε 227 ταξιδιωτικούς προορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κρατών-μελών του ΟΗΕ, της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ, της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Μακάο και της Ταϊβάν, τα οποία, όπως αναφέρεται, «καταγράφονται ξεχωριστά από την Κίνα, καθώς παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης».