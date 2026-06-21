Το πιο «μοναχικό» αεροδρόμιο στον κόσμο και το σπάνιο ρεκόρ που κατέχει

Πώς γίνεται ένα αεροδρόμιο να είναι από τα πιο μεγάλα και ταυτόχρονα από τα πιο «μοναχικά» που υπάρχουν στον κόσμο; Ο λόγος για το Qamdo Bamda (ή Changdu Bangda) στο Θιβέτ της Κίνας, όπου έχει τον μακρύτερο διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης στον κόσμο και φιγουράρει ταυτόχρονα και στα πιο απομονωμένα αεροδρόμια.

Ο διάδρομός του, σπάει κάθε ρεκόρ και εκτείνεται σε μήκος μεγαλύτερο των τριών μιλίων ή 5.500 μέτρων - όσο δύο διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης του Heathrow τον έναν δίπλα στον άλλον. «Μοναχικό» έχει χαρακτηριστεί, λόγω του ότι απέχει περίπου 84 μίλια από την πλησιέστερη πόλη, πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν ακόμα ένα έγκαιρο ταξίδι μπροστά τους μετά την προσγείωση. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί η Telegraph το συμπεριέλαβε στη λίστα με τα 10 πιο άβολα αεροδρόμια νωρίτερα φέτος.

Επεσήμαναν το γεγονός ότι βρίσκεται ακριβώς έξω από το Μπάμντα, ένα μικρό χωριό που βρίσκεται 4.300 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι το «διαβόητα ορεινό έδαφος» του Θιβέτ καθιστά την κατασκευή αεροδρομίου πιο κοντά στο Κάμντο ανέφικτη.

Και για όσους θέλουν να πάνε στο Κάμντο από το αεροδρόμιο, το οποίο είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στο Θιβέτ και ο πιο πιθανός προορισμός για τους επιβάτες, θα πρέπει να ταξιδέψουν 78 μίλια με αυτοκίνητο, κάτι που μπορεί να διαρκέσει δυόμισι ώρες.

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Ωστόσο, ένα λεωφορείο λειτουργεί τακτικά, επομένως οι επιβάτες δεν μένουν εντελώς ακινητοποιημένοι μετά την προσγείωση στον μακρύτερο διάδρομο προσγείωσης στον κόσμο, όπως επισημαίνει η Express.

Για τον μακρύ αεοροδιάδρομο του μάλιστα, έχει μπει και στα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες.

Πώς η γεωγραφική θέση του αεροδρομίου καθιστά δύσκολη την προσγείωση

Ακόμη ένας παράγοντας κάνει το αεροδρόμιο του «Qamdo Bamda» ιδιαίτερο είναι το ότι από «θαύμα» πραγματοποιείται η προσγείωση.

Ειδικοί εξηγούν: «Σε αυτό το υψόμετρο ο αέρας είναι αραιός, οι κινητήρες παράγουν λιγότερη ώθηση, τα φτερά παράγουν λιγότερη άνωση και τα αεροσκάφη χρειάζονται πολύ μεγαλύτερη απόσταση για να φτάσουν στον ουρανό».

Πρόσθεσαν: «Αυτό είναι ένα από τα πιο απαιτητικά λειτουργικά περιβάλλοντα στον κόσμο με γρήγορες καιρικές μεταβολές, ορεινό έδαφος και ελάχιστα περιθώρια σφάλματος. Ο διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης είναι μακρύς επειδή έτσι πρέπει να είναι».

Το αεροδρόμιο άνοιξε το 1995 και έγινε αμέσως το υψηλότερο αεροδρόμιο στον κόσμο, σε κολοσσιαίο υψόμετρο 4.334 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

