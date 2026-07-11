Το πιο όμορφο χωριό στον κόσμο: Κι όμως κάποιοι δεν χαίρονται για αυτό

Είναι σύνηθες όταν κάτι λαμβάνει μεγάλη προβολή ή χαρακτηρίζεται ως ένας προορισμός που αξίζει να επισκεφτείς να γίνεται πόλος έλξης πολλών επισκεπτών και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ή αντιδράσεις από τους ντόπιους.

Έτσι φαίνεται ότι συνέβη και στο Bibury, ένα χωριό σαν ζωγραφιά, το πιο εντυπωσιακό από στα Cotswolds στη Βρετανία που μπήκε στη λίστα του Forbes με τα ομορφότερα χωριά του κόσμου αφήνοντας πίσω ακόμη και γραφικά παραθαλάσσια χωριά της Μεσογείου.

Το Forbes περιγράφει το Bibury ως ένα μέρος που μοιάζει να έχει βγει από υδατογραφία:

«Το Bibury ξεδιπλώνεται σαν ένα ονειρικό τοπίο, όπου τα πέτρινα σπίτια με το χαρακτηριστικό μελί χρώμα παρατάσσονται κατά μήκος της Arlington Row, ενώ οι σκεπές τους, καλυμμένες με βρύα, μοιάζουν να αφηγούνται ιστορίες των υφαντών του 14ου αιώνα. Ο ποταμός Coln κυλά ήρεμα ανάμεσα σε λιβάδια γεμάτα νεραγκούλες και μυοσωτίδες, καθώς πάπιες κολυμπούν νωχελικά κάτω από τις ιτιές.»

Πού βρίσκεται το Bibury

Το χωριό βρίσκεται μόλις 15 λεπτά οδικώς από το Cirencester της Βρετανίας, 60χλμ δυτικά της Οξφόρδης και προσελκύει χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο, οι οποίοι ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για να θαυμάσουν τα ιστορικά σπίτια και το ειδυλλιακό φυσικό τοπίο.

Οι αντιδράσεις για τον υπερτουρισμό

Η συνεχώς αυξανόμενη επισκεψιμότητα, όμως, έχει δημιουργήσει προβλήματα. Οι κάτοικοι εκφράζουν την ανησυχία τους για τον υπερτουρισμό, καθώς τις περιόδους αιχμής το μικρό χωριό κατακλύζεται από επισκέπτες.

Πολλοί ζητούν τη λήψη πρόσθετων μέτρων, ώστε να προστατευθεί η ήρεμη ατμόσφαιρα και ο αυθεντικός χαρακτήρας που έκαναν το Bibury τόσο ξεχωριστό.

Έτσι όσοι σκοπεύουν να επισκεφθούν το Bibury καλό είναι να οργανώσουν εκ των προτέρων τη στάθμευσή τους, ώστε να μην επιβαρύνουν το μικρό χωριό, αλλά και να επιλέξουν περίοδο χαμηλότερης τουριστικής κίνησης για μια πιο ήρεμη και ευχάριστη εμπειρία.

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Η ιστορία του Bibury

Χτισμένο στις όχθες του ποταμού Coln, το χωριό διαθέτει πλούσια ιστορία. Τα σπίτια της περίφημης Arlington Row χρονολογούνται από το 1380, ενώ τον 17ο αιώνα μετατράπηκαν σε κατοικίες υφαντών. Από τότε έχουν διατηρηθεί σχεδόν αναλλοίωτα.

Tα περισσότερα από αυτά όπως αναφέρει το Express.co.uk ανήκουν στο National Trust, το οποίο φροντίζει για τη διατήρησή τους. Μόνο δύο λειτουργούν πλέον ως τουριστικά καταλύματα.

Εμπειρία βγαλμένη από παραμύθι

Το Arlington Row, το ιστορικό συγκρότημα γραφικών πέτρινων σπιτιών στο χωριό Bibury χτίστηκε το 1380 ως αποθήκη μαλλιού και μετατράπηκε τον 17ο αιώνα σε κατοικίες υφαντουργών. Αποτελεί εθνικό ορόσημο Grade I, είναι ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα σημεία του Ηνωμένου Βασιλείου και απεικονίζεται στο εσωτερικό εξώφυλλο των βρετανικών διαβατηρίων.

Τα πέτρινα σπίτια, τα καταπράσινα λιβάδια και η πλούσια χλωρίδα και πανίδα δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει παραμύθι.

Το παλαιότερο εκτροφείο πέστροφας της Αγγλίας

Ένα ακόμη δημοφιλές αξιοθέατο είναι το Bibury Trout Farm, το παλαιότερο εκτροφείο πέστροφας της Αγγλίας. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις, να ψαρέψουν, να νοικιάσουν χώρο για μπάρμπεκιου, να παίξουν μίνι γκολφ ή να χαλαρώσουν στο καφέ του χώρου.