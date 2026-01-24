Όλο και πιο πιθανό φαντάζει ένα ενδεχόμενο στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν, μετά και τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι «όλα τα σενάρια παραμένουν ανοικτά», σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ισραηλινά μέσα, αμερικανικός ναυτικός στόλος κατευθύνεται προς την περιοχή, με το αεροπλανοφόρο USS George Washington να έχει ήδη περάσει τη Μαλαισία, εισερχόμενο στον Ινδικό Ωκεανό και με πορεία προς τη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, το USS Abraham Lincoln και τρία συνοδευτικά αντιτορπιλικά έφυγαν από τη Νότια Σινική Θάλασσα και άρχισαν να κατευθύνονται δυτικά νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε αξιωματούχος του Ναυτικού, αναφέρει ο Independent.

Οι δυνάμεις που στέλνει ο Τραμπ στο Ιράν

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει τις στρατιωτικές κινήσεις, δήλωσε την Παρασκευή ότι η ομάδα κρούσης του Lincoln βρισκόταν στον Ινδικό Ωκεανό.

Όταν φτάσουν στην περιοχή, αυτά τα πολεμικά πλοία θα ενωθούν με τρία παράκτια πολεμικά πλοία, τα οποία βρίσκονταν στο λιμάνι του Μπαχρέιν την Παρασκευή, καθώς και με δύο άλλα αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, τα οποία βπλέουν ήδη στον Περσικό Κόλπο.

Η άφιξη της ομάδας κρούσης των αεροπλανοφόρων θα έφερνε περίπου 5.700 επιπλέον μέλη των ενόπλων δυνάμεων. Οι ΗΠΑ έχουν αρκετές βάσεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής βάσης Al Udeid στο Κατάρ , η οποία φιλοξενεί χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες και αποτελεί το προκεχωρημένο αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald R. Ford, έλαβε διαταγή τον Οκτώβριο να πλεύσει από τη Μεσόγειο Θάλασσα προς την Καραϊβική μαζί με πολλά αντιτορπιλικά.

Το αεροπλανοφόρο USS Nimitz, το οποίο βοήθησε στην πραγματοποίηση των επιθέσεων του Ιουνίου στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αναχώρησε επίσης από την περιοχή τον Οκτώβριο.

Ζοφερή προειδοποίηση από το Ιράν

Η Τεχεράνη έστειλα, από την άλλη, σαφές μήνυμα αποτροπής. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση ως «ολοκληρωτικό πόλεμο».

«Οποιαδήποτε επίθεση, είτε περιορισμένη είτε ευρείας κλίμακας, θα θεωρηθεί πράξη ολοκληρωτικού πολέμου και θα απαντήσουμε με τον πιο σκληρό τρόπο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, ενόψει της άφιξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου και άλλων πολεμικών πλοίων στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού.