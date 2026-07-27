Ποια ήταν η influencer που έπεσε νεκρή από τον σύζυγό της - H καταγγελία και το viral βίντεο για παιδοφιλία

Η influencer Sara Gilson έπεσε νεκρή από τον εν διαστάσει σύζυγό της, λίγο διάστημα αφότου είχε αναρτήσει ένα viral βίντεο ισχυριζόμενη πως εκείνος είναι παιδόφιλος.

Στις 23 Ιουλίου, η influencer με έδρα την Οκλαχόμα των ΗΠΑ, και ο εν διαστάσει σύζυγός της, Jeremiah "Shawn" Duffey, βρέθηκαν νεκροί σε μια υπόθεση που εξετάζεται ως δολοφονία και αυτοκτονία.

Δύο εβδομάδες πριν εντοπιστεί νεκρή, η 43 ετών Gilson είχε γίνει viral στο TikTok επειδή μοιράστηκε ότι «μόλις ανακάλυψε» ότι ο 48χρονος Duffey, φέρεται να ήταν παιδόφιλος.

«Προετοιμάζομαι για το πότε το Netflix θα κυκλοφορήσει ένα ντοκιμαντέρ για τον μελλοντικό πρώην σύζυγό μου, για τον οποίο μόλις ανακάλυψα ότι είναι παιδόφιλος» ανέφερε.

«Μακάρι να αστειευόμουν» έγραψε η influencer και μητέρα δύο παιδιών στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Και οι δύο, βρέθηκαν με τραύματα από πυροβολισμούς στο σπίτι της. Όπως φαίνεται, ο 48χρονος πυροβόλησε τη γυναίκα και ύστερα αυτοπυροβολήθηκε.

Στις 10 Ιουλίου, η Gilson υπέβαλε αίτηση για επείγουσα προστατευτική εντολή σε βάρος του. Τότε, είχε πει πως την απείλησε με όπλο και το έσκασε από τον χώρο.

Η γυναίκα είχε λάβει υποβάλλει αίτηση για προστατευτικά μέτρα σε βάρος του από το 2021, όπως προκύπτει και από τα δικαστικά αρχεία. Αλλά δεν είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο, με αποτέλεσμα να μην συνεχιστεί η διαδικασία.

Η καταγγελία κατά του Duffey

Την ίδια μέρα με την Gilson, η μητέρα μίας ανήλικης είχε υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση σε βάρος του 48χρονου, για λογαριασμό της 15χρονης κόρης της, η οποία έπαιζε σε ομάδα μπάσκετ νέων που προπονούσε ο Duffey.

Η μητέρα είχε καταγγείλει πως ο προπονητής είχε κάνει άσεμνες χειρονομίες σε βάρος του παιδιού της.

Η ανήλικη είπε στη μητέρα της πως ο 48χρονος είχε, συστηματικά, επιδείξει συμπεριφορά ακατάλληλη. Ενδεικτικά, είπε ότι έστελνε μηνύματα, την είχε προσκαλέσει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, κατά τη διάρκεια τουρνουά, αλλά και της είχε προσφέρει χρήματα για να μην μιλήσει.

Η οικογένεια της 43χρονης αναφέρει πως η γυναίκα είχε ιδιαίτερη αδυναμία στα δύο παιδιά της και ήταν «καταπληκτική μητέρα, κόρη και φίλη».

«Τα παιδιά της ήταν το κέντρο του κόσμου της και όλα όσα έκανε ήταν για εκείνα» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση. «Τα αγαπούσε τρομερά και εργαζόταν σκληρά για να τους παρέχει τα πάντα και ονειρευόταν να τους παρέχει την καλύτερη δυνατή ζωή».

Ποια ήταν η Sara Gilson

Η Gilson μοιραζόταν βίντεο στο TikTok για θέματα lifestyle όπως ρούχα, φαγητό και ομορφιά. Δημοσίευε, επίσης, πολύ περιεχόμενο για την οικογένειά της, μεταξύ αυτών και πολλά βίντεο με τον Duffey.

Εκτός από την εργασία της ως influencer, ήταν επίσης κομμώτρια και αρκετό ήταν και το περιεχόμενο σε σχέση με τη βασική της εργασία.

Η τελευταία της ανάρτηση ήρθε δύο μέρες πριν τον θάνατό της, στις 21 Ιουλίου, όταν είχε ανεβάσει μία φωτογραφία της σε μια βάρκα, κοιτάζοντας το νερό. «Είθε ό,τι και να ήταν αυτό, να μην με ξαναβρεί ποτέ» είχε γράψει.