Όπως είχε προειδοποιήσει, το Ισραήλ αναχαίτισε και κατέλαβε τα πλοία του στολίσκου Global Sumud, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, επικαλούμενο τον χρόνιο και παράνομο ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει στην κατεχόμενη περιοχή.

Τώρα η ανησυχία κορυφώνεται για τους διεθνείς συμμετέχοντες της αποστολής, που αριθμούν σε περισσότερους από 400, έχοντας προσεγγίσει τα ανοιχτά της Γάζας με πάνω από 40 ιστιοφόρα.

Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται γνωστοί πολιτικοί, δικηγόροι και ακτιβιστές, οι οποίοι θα οδηγηθούν, μετά από σειρά διαδικασιών, σε απέλαση από το σιωνιστικό κράτος, το οποίο θα παρακρατήσει βέβαια και τα αγαθά που προορίζονταν για τους Παλαιστίνιους.

Global Sumud Flotilla: Το πρωτόκολλο για τους ακτιβιστές

Όπως είχε συμβεί και με προηγούμενες προσπάθειες προσέγγισης της Γάζας, όπως αυτή του ιστιοφόρου Madleen, οι ακτιβιστές του είχαν οδηγηθεί εξαναγκαστικά στο Ισραήλ, όπου άλλοι απελάθηκαν συνοπτικά, και άλλοι φυλακίστηκαν για μερικές ημέρες, προτού διωχθούν επίσης.

Διαβάστε ακόμα: Το τελευταίο πλοίο του Global Sumud Flotilla καταλήφθηκε από Ισραηλινούς - Είχε πολωνική σημαία

Για τους εκατοντάδες συμμετέχοντες του Global Sumud Flotilla, αναμένεται σε πρώτο χρόνο να γίνουν διαδικασίες ταυτοποίησης.

Η Σουχάντ Μπισάρα, νομική διευθύντρια της ανθρωπιστικής οργάνωσης Adalah, που εκπροσωπεί κάποιους εξ αυτών, ενημέρωσε πως μόλις φτάσουν τα πληρώματα του στολίσκου, θα ταυτοποιηθούν και θα μεταφερθούν στην Αρχή μετανάστευσης για να διεκπεραιωθεί η διαδικασία για την αναμενόμενη απέλασή τους.

Κατόπιν, θα τεθούν πιθανότατα υπό κράτηση, αναμενόμενα στη φυλακή Κετσιότ στο νότιο Ισραήλ.

«Κύριο μέλημά μας σε αυτό το στάδιο, φυσικά, είναι η ευημερία τους, καθώς και η κατάσταση της υγείας τους, διασφαλίζοντας ότι όλοι θα λάβουν νομική εκπροσώπηση πριν από τις ακροάσεις στο Δικαστήριο Μετανάστευσης και όσο (βρίσκονται) σε ισραηλινή φυλακή», είπε.

Global Sumud: Σε φυλακές υψίστης ασφαλείας οι ακτιβιστές

Ο Όμερ Σατζ, Ισραηλινός ειδικός στο διεθνές δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Sciences Po του Παρισιού, δήλωσε ότι σε αντίθεση με το σημείο όπου κρατούνταν ακτιβιστές του στολίσκου την προηγούμενη φορά, το Κετσιότ ήταν μια φυλακή υψίστης ασφαλείας που κανονικά δεν φιλοξενεί μετανάστες.

Είπε ότι οι ακτιβιστές ενδέχεται να κρατηθούν εκεί επειδή η διεκπεραίωση 500 ατόμων θα ήταν δύσκολη από άποψη οργάνωσης για το Ισραήλ. Ο Σατζ, ωστόσο, περιέγραψε τη φυλακή Κετσιότ ως γνωστή για τις σκληρές συνθήκες που επικρατούν.

Η Adalah ενημέρωσε σχετικά και με το νομικό καθεστώς για ακτιβιστές που συλλαμβάνονται επανειλημένα από το Ισραήλ.

Για παράδειγμα, η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, η Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, και ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάγκο Αβίλα, είχαν συλληφθεί ξανά ως πλήρωμα του Madleen, και επίσης πρόσφατα.

Διαβάστε επίσης: Global Sumud Flotilla: Αυτοί είναι οι 26 Έλληνες της αποστολής στη Γάζα

Παρόλο που οι ισραηλινές αρχές έχουν ιστορικό επανειλημμένων προσαγωγών, οι ακτιβιστές αντιμετωπίζονταν γενικά με τον ίδιο τρόπο όπως οι συμμετέχοντες για πρώτη φορά, με την επιφύλαξη βραχυπρόθεσμης κράτησης και απέλασης.

Ανέφερε ωστόσο πως «Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι οι ακτιβιστές ενδέχεται να αντιμετωπιστούν πιο σκληρά από ό,τι σε προηγούμενες αποστολές».

Πηγή: Reuters