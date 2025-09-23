Ποιοι κρύβονται πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

«Πανζουρλισμός» επικρατεί ευτή την εβδομάδα σε αεροπορικές του Λονδίνου, των Βρυξελλών του Βερολίνου, και του Δουβλίνου μετά τις απανωτές κυβερνοεπιθέσεις των στην Collins Aerospace, την εταιρεία που φτιάχνει το σύστημα check-in στα αντίστοιχα αεροδρόμια.

Η Collins διαβεβαίωσε την Κυριακή (21/9) ότι θα δώσει πληροφορίες στο κοινό και στους ερευνητές ασφαλείας μέσα στις επόμενες ημέρες, με σκοπό να δημιουργηθούν δικλείδες ασφαλείας κατά των ψηφιακών επιθέσεωων μεταφέρει ο ΣΚΑΙ.

Ο ηθικός χάκερ και ειδικός συνεργάτης του ΝΑΤΟ, Στέλιος Κουκάρας δήλωσε πως δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο το πρόβλημα να είναι μεγαλύτερο και να έχει επηρεάσει περισσότερους αερολιμένες.

Κυβερνοεπιθέσεις: Ποιοι τις προκάλεσαν

«Από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής δεν έχει επηρεαστεί κάποιο αεροδρόμιο της Ελλάδας, τουλάχιστον επίσημα. Έχουν εμπλακεί αρκετές υπηρεσίες για τη διερεύνηση του περιστατικού», ανέφερε.

«Η Collins έχει αναλάβει από τις 16 Σεπτεμβρίου μια σύμβαση του ΝΑΤΟ - ο υπο-οργανισμός του οποίου είναι η NCIA - η οποία αφορά την αναβάθμιση του συστήματος του ηλεκτρονικού πολέμου της Συμμαχίας».

«Οπότε πίσω από την επίθεση αυτή ίσως κρύβεται και κάποιος άλλος στόχος. Το θέμα είναι ότι αυτήν τη στιγμή τα αεροδρόμια λειτουργούν με χαρτί και μολύβι, offline.

Δηλαδή έχουν ένα tablet, ένα laptop και περνούν σε ένα απλό Excel τις κρατήσεις. Είναι πολύ πιθανόν αν μπορεί να περάσει κάποιος από αυτά τα αεροδρόμια που είναι εντελώς ανεπιθύμητος. Δεν μπορώ να το πω σίγουρα, αλλά είναι πολύ πιθανόν. Σίγουρα ανοίγει κάποιες τρύπες», τόνισε ο κ. Κουκάρας.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν υπόνοιες πως πίσω από την επίθεση κρύβεται το επωνομαζόμενο «Salt Typhoon», η κωδική ονομασία για μια ομάδα χάκερ από την Κίνα.

«Η ομάδα αυτή στην ουσία προέρχεται από τις Μυστικές Υπηρεσίες της Κίνας. Θεωρώ μέσα στα επόμενα 24ωρα θα δημοσιοποιηθούν και άλλα στοιχεία, δεν είναι κάτι που μπορεί να κρυφτεί και είναι στην καρδιά της Ευρώπης».

«Χτύπησαν τα αεροδρόμια έμμεσα, άρα σίγουρα δεν πρόκειται για επίθεση που την έκανε κάποιος τυχαίος από το σπίτι του», κατέληξε.