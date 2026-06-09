Ποιος είναι ιερέας που «λιβάνισε» τον Άδωνι Γεωργιάδη; Ο παπα-Νικόλας και η «ελεύθερη πτώση» της Sky Greece

Δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο για τον Άδωνι Γεωργιάδη. Ο υπουργός Υγείας, αναρτά από χθες στα socials του μία βράβευση προς τιμήν του, που φιλοξενήθηκε, όπως γράφει, στα «κεντρικά» της εφημερίδας «Αμαρυσία».

Στο βίντεο που ανάρτησε ο κ. Γεωργιάδης, από το «14ο Ετήσιο Συμπόσιο – Θεσμός Med Professionals Medical Awards», δεσπόζει δίπλα του ένας ιερέας, ο οποίος τοποθετείτει με διθυραμβικά λόγια για τον υπουργό: «Βρίσκεται σε όλη τη χώρα, εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακαινίζει όλα τα νοσοκομεία.

Βάζει τελευταίου τύπου μηχανήματα μέσα, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Το λέω και στον Καναδά, ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδος, αυτό που γίνεται εκεί, δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου.

Εγώ όταν ακούσω κακή κουβέντα για τον Άδωνι Γεωργιάδη έξω, τσακώνομαι στην κυριολεξία. Η δουλειά που έχει κάνει είναι απίστευτη. "It's amazing" που λένε στα αγγλικά. Να σας δίνει ο θεός δύναμη», είπε, πριν παραδώσει στον Άδωνι την τιμητική πλάκα.

Τώρα στο σουρεαλιστικό διά ταύτα:

Ο συγκεκριμένος ιερέας βρέθηκε εκεί για να απονείμει στον υπουργό Υγείας το βραβείο του. Είναι ασυνήθιστο να «προσλαμβάνεται» ένας ιερωμένος για να δεσποτέψει μία δεξίωση, αγιασμό, εγκαίνιο; Όχι. Πάμε παρακάτω.

«Το ξέρω καλά εγώ», δηλώνει όμως ο συγκεκριμένος, ο παπάς, για την παρεχόμενη ποιότητα της υγείας στην Ελλάδα και την τεχνολογική της απαρτίωση. Έχει δουλειά να δηλώνει κάτι τέτοιο; Όχι.

Δηλώνει μάλιστα διατεθειμένος να τις «μαζέψει», και μόνο στο άκουσμα βλασφήμιας για το πρόσωπο του υπουργού. Και η τελευταία ερώτηση είναι: Είναι αυτός ο ιερέας ένα άτομο, το οποίο ο κ. Γεωργιάδης θέλει να υπερασπίζεται την τιμή του; Πάμε να δούμε με ποιον έχουμε να κάνουμε...

Ο παπα-Νικόλας (δεξιά) σε πτήση της Sky Greece | Youtube

Ο «ιπτάμενος» παπα-Νικόλας

Για τη συγκεκριμένη ιστορία, πρέπει να δοθούν εύρετρα στον χρήστη του X, με handle @StefTsitsipapas. O συγκεκριμένος εμφανίστηκε με αυτή την ιστορία στον τοίχο του ιστοτόπου, και εμείς ανατρέχουμε στις αντίστοιχες πηγές για να επιβεβαιώσουμε.

Τι επιβεβαιώνουμε; Ο παραπάνω ιερωμένος ακούει στο όνομα Νικόλαος Αλεξανδρής. Ο κ. Αλεξανδρής, εδώ και τουλάχιστον πάνω από μία δεκαετία, επαγγέλλεται τόσο ιερέας, συγκεκριμένα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Καναδά, όσο και επιχειρηματίας. Δεν εντυπωσιαστήκατε ακόμα, το βλέπω. Αλλά...

Ανατρέχοντας σε δημοσιεύματα που πάνε πίσω στο μακρινό 2012, βλέπουμε πως ο συγκεκριμένος ομογενής ήταν μεταξύ των τεσσάρων συνιδρυτών της Sky Greece, μίας αεροπορικής εταιρείας με έδρα το Μαρκόπουλο, με κεντρικό μέλημα την απευθείας σύνδεση της Ελλάδας με το Τορόντο και τη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Αλεξανδρής διατελούσε πρόεδρος σε αυτή, και φαίνεται πως αγαπούσε πολύ το σπορ. Άλλωστε, το 2012, δεν είχε περάσει ούτε ένας χρόνος από τότε που είχε φαλιρίσει η Hellenic Imperial, μία ακόμα αεροπορική στην οποία φερόμενα υπήρχε το όνομά του.

Αλλά μπροστάρης τώρα στο νέο αυτό εγχείρημα, ο παπα-Νικόλας «πάντρεψε» το θυμιατήρι με το εθνικό φρόνημα και την «πρωτοπορία», πλασάροντας την αεροπορική ως άμεση διασύνδεση του απόδημου ελληνισμού με την «πατρίδα». Κυριολεκτικά καθαγίασε τα παρθενικά της ταξίδια.

Δεν έμελλε όμως. Το 2013, ο στόλος της Sky Greece αποτελείτο από ένα, Boeing 767 - 300, προτού προστεθεί μόλις ένα ακόμα, αλλά επί μισθώσει, από μία βουλγαρική εταιρεία.

Οι τακτικές πτήσεις προς Τορόντο και Νέα Υόρκη, δεν ξεκίνησαν παρά έναν χρόνο αργότερα. Έως τότε, η αεροπορική της «διασποράς» αρκούνταν σε πτήσεις από και προς Πακιστάν, Μαρόκο και Μαδαγασκάρη για να καλύπτει τα λειτουργικά της.

Το 2015, καταφέρνουν την πρώτη υπερατλαντική πτήση, και τα προβλήματα ξεκινούν σχεδόν από την πρώτη μέρα. Σύντομα, τα τεχνικά προβλήματα, οι καθυστερήσεις, οι αναγκαστικές προσγειώσεις, και οι εργοδοτικές παρατυπίες γίνονται το «ψωμοτύρι» της Sky Greece.

Ο παπα-Νικόλας κάνει «φτερά»

Στις 28 Αυγούστου 2015, η χάρη του υψίστου στερεύει, και η εταιρία ανακοινώνει την αναστολή λειτουργίας της. Βέβαια, φήμες θέλουν ο Κύριος να είχε ενημερώσει τον κ. Αλεξανδρή πολύ νωρίτερα, καθώς φερόμενα είχε αποχωρήσει ως μέτοχος δύο εβδομάδες πριν την ανακοίνωση.

Περισσότεροι από 1.000 επιβάτες από τον Καναδά και τη Νέα Υόρκη πλήρωσαν παχυλά εισιτήρια για να ταξιδέψουν προς την Ελλάδα, με την εταιρία να τους αφήνει σύξυλους, αν και κάποιοι, όσοι κινήθηκαν νομικά, έλαβαν εισιτήρια για τρίτες αεροπορικές.

Μάλιστα τότε, με βάση αναφορές, το «Ελευθέριος Βενιζέλος» είχε γεμίσει με δεκάδες ομογενείς που είχαν ξεμείνει στην Ελλάδα, αφού κανείς δεν τους είχε ενημερώσει για τις ακυρώσεις, διότι οι εκπρόσωποι της Sky Greece είχαν κάνει «φτερά» σαν άλλα χερουβείμ.

Ένα μήνα αργότερα, η καναδική υπηρεσία μεταφορών -υπό τον έλεγχο της οποίας βρισκόταν η εταιρεία- ανέστειλε την άδεια της Sky Greece, κατατάσσοντάς τη σε ένα από τα πιο σύντομα αεροπορικά εγχειρήματα του κλάδου.

Η κατάρρευση της Sky Greece άφησε κάπου 200 εργαζόμενούς της στον δρόμο, με απλήρωτες οφειλές που ανέρχονταν σε χιλιάδες ευρώ, οδηγώντας πολλούς να πάρουν τη νομική οδό.

Αίσθηση προκαλεί πάντως ότι ο παπα-Νικόλας, λίγες ημέρες αργότερα, παρά το οικονομικό φιάσκο, φάνηκε φερόμενα στη Μύκονο κάνοντας διακοπές με την οικογένειά του. Αυτό είναι που λένε «καθαρό κούτελο».