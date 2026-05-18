Ποιος είναι ο «Άνθρωπος του Έβερεστ»; 56χρονος ανέβηκε την κορυφή 32 φορές και έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ

Ένας διάσημος οδηγός βουνού από το Νεπάλ έσπασε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ για τις περισσότερες αναβάσεις στο Έβερεστ, αφού ανέβηκε στην ψηλότερη κορυφή του κόσμου για 32η φορά.

Ο Κάμι Ρίτα Σέρπα, 56 ετών, γνωστός ως ο «Άνθρωπος του Έβερεστ», οδηγούσε πελάτες στην κορυφή των 8.849 μέτρων την Κυριακή, όταν σημείωσε το νέο ρεκόρ.

Την ίδια ημέρα, η Λάκπα Σέρπα, 52 ετών, γνωστή ως η «Βασίλισσα του Βουνού», έσπασε επίσης το δικό της ρεκόρ για τις περισσότερες αναβάσεις από γυναίκα ορειβάτη, μετά την 11η κορυφή του Έβερεστ.

Το υπουργείο Τουρισμού του Νεπάλ συνεχάρη και τους δύο ορειβάτες για το «ιστορικό επίτευγμα». Το ίδιο έκανε και ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, ο οποίος δήλωσε ότι οι ορειβάτες «έγραψαν για άλλη μια φορά ιστορία». «Μια τέτοια ιστορική επιτυχία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ακλόνητου θάρρους, αυστηρής αυτοπειθαρχίας και ειλικρινούς αφοσίωσης στη δουλειά κάποιου», έγραψε στο X.

Ο Κάμι Ρίτα Σέρπα ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή του Έβερεστ το 1994 και έκτοτε φτάνει στην κορυφή σχεδόν κάθε χρόνο. Κάποιες χρονιές την έχει σκαρφαλώσει ακόμη και δύο φορές.

Σύμφωνα με την προσωπική του ιστοσελίδα, γεννήθηκε στην περιοχή Solukhumbu του Νεπάλ από οικογένεια ορειβατών.

Το 2018 έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ανέβηκε στο Έβερεστ 22 φορές, σπάζοντας το ρεκόρ 21 φορών που κατείχε προηγουμένως με δύο άλλους Νεπαλέζικους Σέρπα ορειβάτες, οι οποίοι στη συνέχεια αποσύρθηκαν.

Η Κάμι Ρίτα Σέρπα ανέβηκε στην κορυφή του Έβερεστ την Κυριακή, ενώ καθοδηγούσε πελάτες για την εταιρεία 14 Peaks Expedition.

Όσο για τη Λάκπα Σέρπα, ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή του Έβερεστ το 2000, καθιστώντας την την πρώτη Νεπαλέζα που έφτασε με επιτυχία στην κορυφή και κατέβηκε το βουνό.

Είναι επίσης το θέμα ενός ντοκιμαντέρ του 2023, με τίτλο «Mountain Queen», για τις πολλαπλές αναβάσεις της στην κορυφή του Έβερεστ και τη ζωή της ως ανύπαντρη μητέρα.

Σχεδόν 500 ξένοι ορειβάτες έχουν λάβει άδειες για να ανέβουν στο Έβερεστ φέτος. Οι περισσότεροι επιχειρούν την ανάβαση με τουλάχιστον έναν Νεπαλέζο οδηγό, σύμφωνα με τα στατιστικά.

Κάποιοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλεια σχετικά με πιθανά «κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα» στο βουνό μετά από καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από ένα μεγάλο, επικίνδυνο κομμάτι παγετώνα που μπλοκάρει τη διαδρομή προς το βουνό από το Base Camp στο Νεπάλ.