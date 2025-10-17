Σάλος επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην Κύπρο, μετά την κατά τα φαινόμενα μαφιόζικη εκτέλεση του επιχειρηματία και προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας, Σταύρου Δημοσθένους.

Τοπικά μέσα και ειδησεογραφικοί σταθμοί μεταφέρουν αντικρουόμενες πληροφορίες, καθώς ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο αν το περιστατικό πυροβολισμών κατά του εν λόγω, έλαβε χώρα στον δρόμο, ή έξω από το σπίτι του.

Το philenews αναφέρει ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στη Λεμεσό, στον δρόμο Τσιρείου, με τον Δημοσθένους να δέχεται την επίθεση ενώ επέβαινε στο αυτοκίνητό του, αφού ο δράστης ανέκοψε την πορεία του με το όχημά του. Από την άλλη, οι Cyprus Times αναφέρουν ότι οι δράστες φαίνεται να του έστησαν ενέδρα έξω από το σπίτι του, όπου άνοιξαν πυρ.

Ποιος ήταν ο Δημοσθένους - Το «κουβάρι» της δολοφονίας

Ο Σταύρος Δημοσθένους ήταν επιχειρηματίας, ποδοσφαιρικός παράγοντας και πρόεδρος της ομάδας Καρμιώτισσα Πολεμιδών της Λεμεσού.

Μετά το χτύπημα εναντίον του, σύμφωνα με το τελευταίο δημοσίευμα, οι δράστες φέρεται να τράπηκαν σε φυγή με αυτοκίνητο, το οποίο άλλα δημοσιεύματα συνδέουν με φωτιά σε ΙΧ στην άκρη του δρόμου που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα.

Η υπόθεση είναι πως οι δράστες, αφού διέφυγαν, «λαμπάδιασαν» το όχημα της «δουλειάς» για να καλύψουν τα ίχνη τους, και συνέχισαν με μοτοσικλέτα.

Μετά το φονικό χτύπημα, ο Alpha αναφέρει πως ο γιος του κ. Δημοσθένους τον έβαλε σε αυτοκίνητο, για να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο, αλλά λίγο πριν την αερογέφυρα Πολεμιδιών φαίνεται να ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα, ενώ ο άτυχος επιχειρηματίας εξέπνευσε στο μεταξύ.