Πολεμικό κλίμα ανάμεσα σε Ιαπωνία και Κίνα: «Αν επιτεθούν στην Ταϊβάν, θα απαντήσουμε»

Το τελευταίο διάστημα, η Κίνα και η Ιαπωνία αναβιώνουν την παλιά τους έχθρα, προς ώρας ευτυχώς μόνο σε έναν κλιμακούμενο πόλεμο λέξεων και φιλοπολεμικών δηλώσεων.

Όλα ξεκίνησαν όταν η νέα πρωθυπουργός της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου, Σανάε Τακαΐτσι, υπονόησε ότι εάν η Κίνα επιτεθεί στην Ταϊβάν, τότε η Ιαπωνία θα μπορούσε να απαντήσει με τις δικές της δυνάμεις Αμύνης.

Έκτοτε, τα υπουργεία Εξωτερικών και των δύο πλευρών έχουν καταθέσει σοβαρές διαμαρτυρίες, με το Πεκίνο να καλεί τον Ιάπωνα πρέσβη. Ένας Κινέζος διπλωμάτης απείλησε επίσης με «καρατόμηση» της Τακαΐτσι.

Ιαπωνία - Κίνα: Οι έχθρες δύσκολα πεθαίνουν

Η διαμάχη αγγίζει την ιστορική εχθρότητα μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας, καθώς και τη μακροχρόνια «στρατηγική ασάφεια» σχετικά με την κυριαρχία της Ταϊβάν, αναφέρει το BBC.

Οι τρέχουσες εντάσεις πυροδοτήθηκαν σε κοινοβουλευτική συνεδρίαση στην Ιαπωνία την περασμένη Παρασκευή, όταν ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης ρώτησε την Τακαΐτσι ποιες συνθήκες γύρω από την Ταϊβάν θα θεωρούνταν απειλητικές για την επιβίωση της Ιαπωνίας.

«Εάν υπάρχουν θωρηκτά και χρήση βίας, ανεξάρτητα από το πώς το σκεφτόμαστε, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια απειλητική για την επιβίωση κατάσταση», απάντησε η Τακαΐτσι.

Μια «απειλητική για την επιβίωση κατάσταση» είναι ένας νομικός όρος βάσει του νόμου περί ασφάλειας της Ιαπωνίας του 2015, που αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου μια ένοπλη επίθεση εναντίον των συμμάχων της αποτελεί υπαρξιακή απειλή για το κράτος της Άπω Ανατολής.

Σε μια τέτοια περίπτωση, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ιαπωνίας μπορούν να ενεργοποιηθούν για να αντιμετωπίσουν την απειλή.

Τα σχόλια της Τακαΐτσι προκάλεσαν αμέσως την οργή του Πεκίνου, με το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας να τα χαρακτηρίζει «σκανδαλώδη».

Το Σάββατο, ο Σούε Τζιάν, γενικός πρόξενος της Κίνας στην ιαπωνική πόλη Οσάκα, αναδημοσίευσε ένα άρθρο ειδήσεων σχετικά με τις κοινοβουλευτικές παρατηρήσεις της Ιαπωνίδας πρωθυπουργού για το X, σχολιάζοντας πως «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι».

Ενώ η πρόθεση των σχολίων του Σούε «μπορεί να μην είναι σαφής», ήταν «εξαιρετικά ακατάλληλες», δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ο γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας, Μινόρου Κιχάρα.

Την Τρίτη, η Τακαΐτσι αρνήθηκε να ανακαλέσει τα σχόλιά της, τα οποία υπερασπίστηκε ως «συνεπή με την παραδοσιακή θέση της κυβέρνησης». Σημείωσε, ωστόσο, ότι θα είναι προσεκτική όταν σχολιάζει συγκεκριμένα σενάρια από εδώ και στο εξής.