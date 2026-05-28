Πολεμοχαρής ή θιασώτης της θεωρίας του τρελού; Ο Τραμπ έχει επιτεθεί ή απειλήσει 1 στις 13 χώρες του πλανήτη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν φημίζεται για την εγκράτειά του όσον αφορά σε δηλώσεις για δημοσιογράφους, πολιτικούς αντιπάλους και ξένες δυνάμεις. Από την σκληρή, επιθετική του ρητορική δεν γλιτώνει κανείς. Παράδειγμα αυτού το ότι έχει επιτεθεί ή απειλήσει 1 στις 13 χώρες του πλανήτη.

Τελευταίο του θύμα το... Ομάν, που ακόμη αναρωτιέται τι έκανε για να προκαλέσει τον θύμο του Αμερικανού προέδρου.

«Το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι, ή αλλιώς θα πρέπει να τους ανατινάξουμε. Το ξέρουν» ακούγεται να λέει σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Μέχρι και αυτή τη στιγμή, κανείς δεν γνωρίζει τι εννοούσε ο Τραμπ. Αν εννοούσε πράγματι το σουλτανάτο, παραδοσιακό σύμμαχο των ΗΠΑ, ή είναι απλώς μία παραδρομή της γλώσσας.

Το Ομάν είναι η 15η χώρα - τουλάχιστον - στην οποία έχει εξαπολύσει λεκτική ή επιχειρησιακή επίθεση, κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του στον Λευκό Οίκο.

Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών συγκεντρώνεται στο πρώτο 16μηνο της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο, όταν και ο Τραμπ φαίνεται να ξέχασε τις υποσχέσεις περί τέλος των πολέμων με τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Αυτό το διάστημα, εξαπέλυσε επιθέσεις σε Ιράν, Ιράκ, Νιγηρία, Σομαλία, Συρία, Βενεζουέλα και Υεμένη. Σε αυτό δεν προσμετρώνται τα πλήγματα σε πλεούμενα στην θάλασσα της Καραϊβικής και τον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου έχουν χτυπηθεί τουλάχιστον 60 σκάφη και σκοτωθεί 190 άτομα.

Ακόμα, έχει απειλήσει ή αφήσει ανοιχτή την πιθανότητα να επιτεθεί σε: Καναδά, Κολομβία, Κούβα, Γροιλανδία, Μεξικό, Παναμά και τώρα το Ομάν.

Και, όχι, δεν μπορούν να κριθούν ως το ίδιο σοβαρές όλες του οι απειλές και επιθέσεις. Ορισμένες, όπως αυτές στο Ιράκ, είχαν ως στόχο τρομοκράτες και όχι την πτώση της κυβερνώσας τάξης. Υπάρχουν και φορές που φροντίζει να τρομάζει με υπόνοιες περί χτυπήματος, αλλά δεν ξεστομίζει τις ίδιες τις λέξεις.

Κατά ορισμένους, ο Τραμπ έχει υιοθετήσει την «θεωρία του τρελού»: του αρέσει να παρουσιάζεται ως απρόβλεπτος, πιστεύοντας πως θα αποκτήσει το πλεονέκτημα απέναντι στους αντιπάλους του, που - ελέω φόβου για την αντίδρασή του - θα συμφωνήσουν με τις απαιτήσεις του.

Τα συλλεχθέντα στοιχεία, ωστόσο, στηρίζουν και την θεωρία της εμμονής με τη βία.

Από τις συνολικά 200 χώρες του κόσμου, έχει απειλήσει τις 15: δηλαδή 1 στις 11 ανθρώπους επί Γης.

Μόνο στη Μέση Ανατολή, είναι 5 οι χώρες που έχουν μπει στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου. Και στην περιοχή είναι λιγότερα από 20 τα κράτη.

Οι απειλές του έχουν φτάσει σε τέσσερις από τις έξι ηπείρους: Αφρική, Ασία, Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική και Ευρώπη (η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία).

Από τις 15 χώρες, για τις πέντε έχει εκφράσει τη θέληση να ενταχθούν στην αμερικανική επικράτεια: Καναδάς, Κούβα, Γροιλανδία, Παναμάς και Βενεζουέλα. Άλλωστε, για την τελευταία έχει ήδη δημοσιεύσει χάρτη στον οποίο την σκεπάζει με την αμερικανική σημαία.