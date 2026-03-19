Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Μπομπ Σφουγγαράκης και τα Pokemon στην «υπηρεσία» του Λευκού Οίκου

Ο Μπομπ Σφουγγαράκης και τα Pokemon είναι οι απρόσμενοι «σύμμαχοι» του Λευκού Οίκου στον πόλεμο προπαγάνδας που εκτυλίσσεται παράλληλα με αυτόν στη Μέση Ανατολή.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος στο X, ο χαρακτήρας των κινουμένων σχεδίων λέει: «Θέλεις να με δεις να το ξανακάνω;», ενώ προβάλλονται μη απόρρητα πλάνα με αμερικανικούς πυραύλους να καταστρέφουν ιρανικά αεροσκάφη και φορτηγά.

Η λεζάντα αναφέρει: «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι. Αδιάκοπα. Χωρίς τύψεις».

Unrelenting. Unapologetic. 🔁 pic.twitter.com/iM9fqjn1zc — The White House (@WhiteHouse) March 5, 2026

Μέση Ανατολή: Νοσταλγία και επιθετική προπαγάνδα

Όπως σημειώνουν οι Financial Times, ο Μπομπ Σφουγγαράκης είναι απλώς ένα από τα memes που έχουν αξιοποιήσει οι Αμερικανοί αξιωματούχοι στην προπαγανδιστική εκστρατεία η οποία αντλεί σε μεγάλο βαθμό στοιχεία από βιντεοπαιχνίδια, ταινίες δράσης και κινούμενα σχέδια για να εξυμνήσει την αμερικανική στρατιωτική υπεροχή στο Ιράν.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιστρατεύσει μια σειρά εικόνων της ποπ κουλτούρας για να αναδείξει τις αμερικανικές πολεμικές «αρετές» και να αποσπάσει την προσοχή από την ανθρωπιστική και οικονομική καταστροφή που προκαλεί ο πόλεμος.

«Πρόκειται για μια μετατροπή του πολέμου σε meme και παιχνίδι», δήλωσε ο Νικ Καλ, ιστορικός της προπαγάνδας στη Σχολή Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας Annenberg του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας (USC). «Είναι ένας αποτρόπαιος τρόπος απεικόνισης των συγκρούσεων».

Ο Ρότζερ Σταλ, καθηγητής επικοινωνιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, δήλωσε ότι ο σκοπός των βίντεο δεν είναι απαραίτητα να πείσουν τους ψηφοφόρους που δεν είναι πεπεισμένοι για τη σκοπιμότητα του πολέμου κατά του Ιράν.

«Σκοπός είναι να ξεσηκώσει την εκλογική βάση του MAGA με μια συναρπαστική εκδοχή αυτής της σύγκρουσης, που απευθύνεται στα πρωτόγονα ένστικτα των gamers και όσων πιστεύουν ότι ο πόλεμος δεν είναι παρά μια σειρά από σκηνές του Χόλιγουντ», είπε.

«Αλλά για το 70% περίπου του πληθυσμού, τουλάχιστον για τη μεγάλη πλειοψηφία, είναι απλώς σοκαριστικό», πρόσθεσε.

Ίσως το πιο εντυπωσιακό βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος απεικονίζει τον πόλεμο ως παιχνίδι της Nintendo, συνδυάζοντας πλάνα από πυραυλικές επιθέσεις με εικόνες από το Wii Sports.

Ένα άλλο βίντεο στο ίδιο ύφος, με τίτλο «JUSTICE THE AMERICAN WAY (μτφ. Δικαιοσύνη με τον αμερικανικό τρόπο), περιλαμβάνει αποσπάσματα από τις ταινίες Top Gun, Braveheart, Breaking Bad και το anime Dragon Ball Z, και τελειώνει με μια φωνή που λέει «flawless victory», φράση που προέρχεται από το βιντεοπαιχνίδι Mortal Kombat.

Σε ένα παλαιότερο βίντεο, εν μέσω των επιδρομών της ICE σε πολιτείες των ΗΠΑ για απελάσεις μη πολιτογραφημένων Αμερικανών, ο Λευκός Οίκος είχε επιστρατεύσει την πιο γνωστή φράση από τα Pokemon της Nintendo, γράφοντας σε λεζάντα από επιχειρήσεις της υπηρεσίας μετανάστευσης «Gotta Catch 'Em All» (Να τους πιάσουμε όλους).