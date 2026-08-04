Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ «ξεμένουν» από πυραύλους ακριβείας στην σύρραξη με το Ιράν

Ο στρατός των ΗΠΑ έχει εξαντλήσει σημαντικό μέρος του αποθέματός ροτ από πυραύλους μεγάλης ακρίβειας και βεληνεκούς κατά την διάρκεια της πολεμικής σύρραξης με το Ιράν, όπως επισημαίνουν 3 άτομα που γνωρίζουν το θέμα στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη εγείρει σοβαρές ανησυχίες αναφορικά με την ετοιμότητα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων απέναντι σε ενδεχόμενες μελλοντικές συγκρούσεις.

Οι πύραυλοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι κυρίως τα όπλα εδάφους-εδάφους του αμερικανικού Στρατού, γνωστά ως Στρατιωτικά Τακτικά Συστήματα Πυραύλων (ATACMS) και Πύραυλοι Ακριβείας Κρούσης (PrSM). Σύμφωνα με δύο από τις πηγές, οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει «σχεδόν όλα» αυτά τα όπλα. Σημειώνεται πως δεν έχει επισημανθεί ο ακριβής αριθμός της μείωσης των αποθεμάτων ακόμα.

Τα εν λόγω πυρομαχικά αποτελούν κρίσιμο κομμάτι του αμερικανικού οπλοστασίου, καθώς με αυτά προκαλούνται ακριβή πλήγματα από μεγάλη απόσταση, ενώ επισημαίνετα πως οι συγκεκριμένοι πύραυλοι έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς μπορούν να πλήττουν στόχους στο εσωτερικό της Ρωσίας.

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Οι αναλυτές τονίζουν το τεράστιο κόστος παραγωγής αυτών των όπλων που φτάνει πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια το καθένα και θα μπορούσε να είναι χρήσιμα σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση με την Κίνα.

Δεδομένου ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν κρατάει περισσότερο από όσο υπολόγιζε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, άτομα με γνώση του θέματος επισημαίνουν την ανησυχία τους για την αποτροπή ενδεχόμενων αντιπάλων.

Όταν ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σχολιάσει τα στοιχεία για τα αποθέματα, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο» και «πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε».

«Οι αμυντικές μας εταιρείες κατασκευάζουν αυτή τη στιγμή περισσότερα πυρομαχικά από ποτέ, ενώ επεκτείνουν τα εργοστάσια και τον εξοπλισμό τους σε επίπεδα-ρεκόρ»,είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, με τους αναλυτές να επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά του, ωστόσο αναφέρουν πως υπολείπονται ενός παρατεταμένου πολέμου.

Καμπανάκι για την μείωση των αποθεμάτων

Μια από τις πηγές ανέφερε πως η μείωση των αποθεμάτων αντικατοπτρίζει την επιλογή της κυβέρνησης Τραμπ να αποφύγει επικίνδυνες μορδές επιθέσεων κατά του Ιράν, όπως η χρήση drones για την ρίψη βομβών.

Οι στρατιωτικοί ηγέτες προειδοποιούν εδώ και εβδομάδες τον πρόεδρο ότι τα αποθέματα αμυντικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων των αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά βαλλιστικών πυραύλων, μειώνονται σημαντικά, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Την περασμένη εβδομάδα, αρκετά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Τραμπ αποφάσισε να μην εγκρίνει νέα μαζική επίθεση κατά του Ιράν, εν μέρει επειδή οι στρατιωτικοί του σύμβουλοι είχαν προειδοποιήσει για τη μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων.