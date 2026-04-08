Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πώς το Πακιστάν έγινε ο «διαιτητής» της εκεχειρίας ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ

Τις ώρες πριν από την ανακοίνωση της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, υπήρξαν κάποια μικρά σημάδια ελπίδας που ήρθαν από το Πακιστάν.

Μιλώντας ανώνυμα, μια πακιστανική πηγή δήλωσε στο BBC ότι οι συνομιλίες συνεχίστηκαν «με γρήγορο ρυθμό», με το Πακιστάν να λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον.

Όσοι διεξήγαγαν τις διαπραγματεύσεις από την πλευρά του Πακιστάν αποτελούνταν από «έναν πολύ στενό κύκλο» και η ατμόσφαιρα ήταν «μελαγχολική και σοβαρή, αλλά εξακολουθούσε να υπάρχει ελπίδα ότι το αποτέλεσμα θα είναι η παύση των εχθροπραξιών», αναφέρεται.

Πακιστάν: Οι αυστηροί «τόνοι» απέναντι στο Ιράν

Το Ισλαμαμπάντ έχει ενεργήσει ως μεσάζων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες, ανταλλάσσοντας μηνύματα μεταξύ των δύο χωρών. Έχει μια ιστορική σχέση με το Ιράν, κοινά σύνορα και αναφέρεται τακτικά στην «αδελφική» σχέση του με τη χώρα.

Όσον αφορά τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο Πρόεδρος Τραμπ έχει αναφερθεί στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, ως τον «αγαπημένο» του Στρατάρχη και έχει δηλώσει ότι γνωρίζει το Ιράν «καλύτερα από τους περισσότερους».

Μια συμφωνία δεν ήταν καθόλου βέβαιη. Μιλώντας στο κοινοβούλιο την Τρίτη το βράδυ, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, δήλωσε: «Μέχρι χθες ήμασταν πολύ αισιόδοξοι ότι τα πράγματα κινούνται προς μια θετική κατεύθυνση», προτού το Ισραήλ εξαπολύσει επίθεση στο Ιράν τη Δευτέρα και το Ιράν επιτεθεί στη Σαουδική Αραβία.

Είπε ότι το Πακιστάν «προσπαθούσε ακόμη να διαχειριστεί τα πράγματα όσο το δυνατόν περισσότερο».

Ο Στρατάρχης Μουνίρ ήταν ακόμη πιο απροκάλυπτα επικριτικός. Μιλώντας σε στρατιωτικούς αξιωματούχους την Τρίτη, είπε ότι η επίθεση στη Σαουδική Αραβία «καταστρέφει τις ειλικρινείς προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης με ειρηνικά μέσα».

Αυτή ήταν μια από τις πιο έντονες εκφράσεις που χρησιμοποίησε το Πακιστάν προς το Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ορισμένοι αναλυτές υποστήριξαν ότι αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στο Ιράν. Το Πακιστάν έχει αμυντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, η οποία προς το παρόν δεν έχει ενεργοποιηθεί, παρά τις επανειλημμένες επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Πακιστάν: Ο φίλος του φίλου μου

Μετά τα μεσάνυχτα στο Πακιστάν, ο πρωθυπουργός της χώρας δημοσίευσε στο X ότι «οι διπλωματικές προσπάθειες... προχωρούν σταθερά, δυναμικά και με τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον» και ζήτησε από τον Πρόεδρο Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία για δύο εβδομάδες και από το Ιράν να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ για την ίδια περίοδο.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στο Πακιστάν, Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ, δημοσίευσε στο X γύρω στις 03:00 τοπική ώρα (μεσάνυχτα BST) ότι υπήρξε «ένα βήμα μπροστά από το κρίσιμο, ευαίσθητο στάδιο».

Λίγο πριν τις 05:00, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι είχε συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός και κάλεσε τις δύο πλευρές να συναντηθούν στην Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή 10 Απριλίου για να «διαπραγματευτούν περαιτέρω για μια οριστική συμφωνία».

«Εξακολουθούμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί», δήλωσε η πακιστανική πηγή στο BBC, λέγοντας ότι η κατάσταση παραμένει «συνεχιζόμενη εύθραυστη». Εξακολουθεί να μην υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, με ισχυρά εδραιωμένες θέσεις.