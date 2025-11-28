Αιχμές αφήνουν πολλές Ευρωπαϊκές χώρες κατά του Βελγίου καθώς τα σενάρια περί κατάχρησης των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων, όλο και «φουντώνουν».

Όπως φέρνει στο φως το Politico, η κυβέρνηση του Μπαρτ Ντε Βέβερ δεν αποκαλύπτει πλήρως τι κάνει με τα φορολογικά έσοδα από αυτά τα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία, και για αυτό τον κατηγορούν και οι χώρες της ΕΕ, οι οποίες εντείνουν την πίεση στο Βέλγιο να αποδεσμεύσει 140 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει οι 27 χώρες της ΕΕ να συμφωνήσουν να στείλουν τα ρωσικά αποθεματικά ως δάνειο επανορθώσεων στο Κίεβο σε μια κρίσιμη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 Δεκεμβρίου, σε μια προσπάθεια διάσωσης της ουκρανικής οικονομίας.

Ωστόσο, ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ αντιστέκεται - και ενέτεινε την αντίθεσή του εχθές το βράδυ (27/11) - υποστηρίζοντας ότι το Βέλγιο θα βρεθεί αντιμέτωπο με την ευθύνη εάν η Μόσχα ανακτήσει τα δισεκατομμύρια.

Τα «παράπονα» Ευρωπαίων κατά του Βελγίου

Πέντε διπλωμάτες από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες παραπονέθηκαν ότι το Βέλγιο φαίνεται να έχει δευτερεύουσα ατζέντα στην παρακράτηση των χρημάτων της Ρωσίας λόγω του φόρου που προκύπτει.

Σημείωσαν ότι το Βέλγιο παραβίαζε μια διεθνή δέσμευση — που ανέλαβε πέρυσι — να αποκαλύψει τι έκανε με τον φόρο από τα παγωμένα αποθεματικά, ο οποίος υποτίθεται ότι θα πήγαινε στην Ουκρανία.

Οι διπλωμάτες δήλωσαν ότι τα χρήματα εξακολουθούσαν να κατατίθενται στον βελγικό εθνικό προϋπολογισμό, καθιστώντας αδύνατο να προσδιοριστεί εάν το Βέλγιο τηρεί πλήρως τις δεσμεύσεις του προς το Κίεβο.

Οι διπλωμάτες μίλησαν υπό την προϋπόθεση ότι οι ίδιοι — και οι χώρες που εκπροσωπούν — θα παραμείνουν ανώνυμοι. Το Βέλγιο αρνείται κατηγορηματικά ότι κάνει κάτι κακό.

Εάν το Βέλγιο συνεχίσει να αντιτίθεται στην αποστολή των παγωμένων κεφαλαίων στο Κίεβο, δήλωσαν οι διπλωμάτες, οι χώρες μέλη της ΕΕ θα

«Λόγω αυτής της συνεχιζόμενης χρονοτριβής, αναρωτιέται κανείς αν έχει πράγματι γίνει κατανοητό ότι διακυβεύεται η ασφάλεια της Ευρώπης», δήλωσε στο POLITICO ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ.

Το Βέλγιο αρνείται τις κατηγορίες

Η βελγική κυβέρνηση απέρριψε την κριτική των διπλωματών, λέγοντας ότι όλος ο φόρος που εισπράχθηκε από τα ρωσικά αποθεματικά που τηρούνται στην τράπεζα Euroclear στις Βρυξέλλες «προοριζόταν» για το Κίεβο. Δεν απάντησε άμεσα σε ερώτηση σχετικά με το αν όλα αυτά είχαν ήδη καταβληθεί.

«Η βελγική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να διαθέσει όλα τα έσοδα από τον εταιρικό φόρο από τα έσοδα από τόκους επί των ακινητοποιημένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Euroclear για να υποστηρίξει την Ουκρανία», δήλωσε ένας Βέλγος αξιωματούχος. «Για το 2025, αυτά τα έσοδα εκτιμώνται επί του παρόντος σε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ».

Η βελγική κυβέρνηση επέμεινε επίσης ότι τα χρήματα που καταβλήθηκαν στην Ουκρανία προήλθαν από πηγές της βελγικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης πέραν του φόρου επί των περιουσιακών στοιχείων.

«Εκτός από την πλήρη χρήση του εταιρικού φόρου επί των απροσδόκητων κερδών, ο οποίος χρησιμοποιείται πλήρως για στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία, η βελγική ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει παράσχει από το 2022 περίπου λίγο κάτω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε στρατιωτική και άλλη υποστήριξη στην Ουκρανία», έγραψε ο Βέλγος αξιωματούχος σε ανακοίνωσή του.

Δεδομένου ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία κατέχονται από το θεματοφύλακα Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες, η βελγική κυβέρνηση επιβάλλει εταιρικό φόρο 25% στα κέρδη που προκύπτουν από τους τόκους επί των συμμετοχών.

Υπενθυμίζεται ότι. το 2024, αρκετές δυτικές χώρες κατηγόρησαν τη βελγική κυβέρνηση ότι χρησιμοποίησε μέρος των φορολογικών εσόδων από περιουσιακά στοιχεία για την κάλυψη των συνήθων δημοσιονομικών αναγκών. Απαντώντας σε αυτή την κριτική, η προηγούμενη βελγική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να μεταφέρει τα φορολογικά έσοδα σε ένα χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ και της G7 για την Ουκρανία.

Αλλά το Βέλγιο δεν τήρησε ποτέ αυτή την υπόσχεση. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν χρησιμοποιούσε το ειδικό μέσο για να είναι διαφανές σχετικά με τα κεφάλαια, η βελγική κυβέρνηση δεν απάντησε.



