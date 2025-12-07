Politico: Η «νέα σταυροφορία» του Τραμπ - Στο στόχαστρο οι ευρωπαϊκές εκλογές

Με την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαινιάζει μια νέα πολιτική εκστρατεία που στοχεύει ευθέως την Ευρώπη.

Όπως αναλύει το Politico, ο Αμερικανός πρόεδρος κινητοποιεί όλη τη δύναμη της διπλωματίας του για να ενισχύσει «πατριωτικά» κόμματα, να περιορίσει τη μετανάστευση, να καταργήσει τη «λογοκρισία» και να «σώσει τον πολιτισμό» από την παρακμή.

Tο μήνυμα προς την Ευρώπη

Το νέο έγγραφο της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας παρουσιάζει για πρώτη φορά ολοκληρωμένα την προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ. Η ειρήνη στην Ουκρανία αναφέρεται ελάχιστα, ενώ η Ευρώπη εμφανίζεται ως ήπειρος που πρέπει να μετατοπιστεί αποφασιστικά προς τα δεξιά.

Διαβάστε ακόμα: ΗΠΑ: Στο μικροσκόπιο του Ανώτατου Δικαστηρίου το διάταγμα Τραμπ για το δίκαιο του εδάφους

Το κείμενο προειδοποιεί ότι η αύξηση της μετανάστευσης και η πτώση των γεννήσεων απειλούν τον «ευρωπαϊκό πολιτισμό» και αφήνει ανοιχτό το ερώτημα αν ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ θα παραμείνουν αξιόπιστοι σύμμαχοι.

Από το MAGA στο MEGA

Η ρητορική του Λευκού Οίκου παραπέμπει στη θεωρία της «μεγάλης αντικατάστασης», μια ακραία συνωμοσία που έχει υιοθετηθεί από ακροδεξιούς πολιτικούς σε Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία και Γερμανία.

Το μήνυμα είναι σαφές: Make Europe Great Again (MEGA). Η στρατηγική καλεί σε «καλλιέργεια αντίστασης» εντός των ευρωπαϊκών κρατών και εξυμνεί την άνοδο των «πατριωτικών κομμάτων» ως αιτία αισιοδοξίας για την Ουάσιγκτον.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε υπαρξιακή πρόκληση

Μέχρι στιγμής, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αποφύγει την ανοιχτή σύγκρουση με τον Τραμπ, διατηρώντας τις διατλαντικές σχέσεις. Ωστόσο, για τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Κιρ Στάρμερ και τον Φρίντριχ Μερτς, το νέο δόγμα αποτελεί υπαρξιακή πρόκληση.

Στη Βρετανία, το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ κερδίζει έδαφος, στη Γερμανία η Εναλλακτική για τη Γερμανία πιέζει τον Μερτς, ενώ στη Γαλλία η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν ενισχύεται κοινοβουλευτικά.

Διαβάστε ακόμα: Ο Τραμπ αναδεύει έριδες: «Η Ευρώπη θα γίνει αγνώριστη, υφίσταται πολιτισμική διαγραφή»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα σχέδιο για την προστασία των εκλογών από παραπληροφόρηση και ξένες παρεμβάσεις. Ο επίτροπος Μάικλ ΜακΓκράθ τόνισε ότι η Ρωσία δεν είναι ο μόνος δρών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και η Αμερική του Τραμπ πρέπει να συμπεριληφθεί στους πιθανούς παρεμβατικούς παράγοντες.

Η αμερικανική περιφρόνηση για το ευρωπαϊκό κέντρο

Πριν ακόμη δημοσιευτεί η στρατηγική, στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ είχαν δείξει την περιφρόνησή τους:

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιτέθηκε στην Ευρώπη για την ελευθερία του λόγου.

Ο Ίλον Μασκ παρενέβη στις γερμανικές εκλογές υπέρ της ακροδεξιάς.

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους «αξιοθρήνητους» που βασίζονται στην αμερικανική ασφάλεια.

Η στρατηγική Τραμπ είναι πλέον επίσημη πολιτική. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν οι κεντρώοι ηγέτες της Ευρώπης έχουν τη δύναμη να αντισταθούν.

Με τις εκλογές σε Βρετανία, Γερμανία και πιθανώς Γαλλία να πλησιάζουν, η αντιπαράθεση μπορεί να έρθει νωρίτερα απ’ όσο αναμένεται.