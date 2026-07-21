Πολιτικός «σεισμός» στην Ουγγαρία: Έφοδος των αρχών στα γραφεία του κόμματος Όρμπαν

Το αντιπολιτευόμενο Fidesz στην Ουγγαρία, με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, δήλωσε ότι οι εισαγγελικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία τους για να ελέγξουν «ολόκληρο το σύστημα επικοινωνιών και τις βάσεις δεδομένων» του κόμματος.

Σε μια ανάρτηση στο Facebook, το κόμμα ανέφερε ότι η παρέμβαση ήταν άνευ προηγουμένου στην μετακομμουνιστική ιστορία της Ουγγαρίας, καθώς κατηγόρησε «την τυραννία» της νέας κυβέρνησης του Πέτερ Μαγιάρ, για την επιδρομή.

«Το σχέδιο του Κόμματος Tisza να εξαλείψει το Fidesz και μαζί του την αντίσταση στην τυραννία με πολιτικά μέσα έχει αποτύχει. Ως εκ τούτου, το Κόμμα Tisza επιχειρεί τώρα να το απενεργοποιήσει νομικά», αναφέρει η δήλωση, σύμφωνα με τον Guardian.

Ουγγαρία: Επιβεβαιώνουν την έφοδο οι αρχές

Σε μια δήλωση που εξέδωσε στη σελίδα του στο Facebook, ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας απάντησε λέγοντας ότι « περιμένουμε πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση που διερευνούν και τι κατασχέθηκε».

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Σε δήλωσή του προς την εφημερίδα Guardian, ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας της Κομητείας Bács-Kiskun επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση ήταν μέρος της έρευνάς της για το Εθνικό Πολιτιστικό Ταμείο και φερόμενο «έγκλημα υπεξαίρεσης»

Οι έρευνες διεξήχθησαν σε συνεργασία με δύο άλλες δημόσιες αρχές, είπε.

«Προς το συμφέρον της έρευνας, δεν μπορούν να παρασχεθούν περαιτέρω πληροφορίες αυτή τη στιγμή σχετικά με τον λόγο, τον σκοπό και τις λεπτομέρειες των διαδικαστικών ενεργειών».