Πώς έβγαλε η οικογένεια Τραμπ 2,3 δισ. δολάρια από τα κρυπτονομίσματα - Η αποκάλυψη του Reuters

Έρευνα του Reuters υποστηρίζει ότι η οικογένεια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει αποκομίσει σημαντικά οικονομικά οφέλη από τις δραστηριότητές της στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, την ώρα που πολλοί επενδυτές έχουν καταγράψει μεγάλες απώλειες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από το 2024 έως σήμερα, επιχειρηματικά εγχειρήματα που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ – μεταξύ αυτών η World Liberty Financial, το κρυπτονόμισμα $TRUMP, καθώς και οι εταιρείες AI Financial Corp. και American Bitcoin – φέρονται να έχουν αποφέρει έσοδα ύψους περίπου 2,3 δισ. δολαρίων.

Η έρευνα αναφέρει ότι το επιχειρηματικό μοντέλο στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην αναγνωρισιμότητα του ονόματος Τραμπ και στην πολιτική επιρροή του Αμερικανού προέδρου, ενώ η οικογένεια διατήρησε σημαντικά οικονομικά οφέλη μέσω πωλήσεων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και συμμετοχών σε σχετικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, το Reuters επισημαίνει ότι αρκετοί επενδυτές υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το token της World Liberty Financial, η αξία του οποίου υποχώρησε αισθητά μετά την αρχική διάθεσή του, ενώ οι κάτοχοί του αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη δυνατότητα πώλησης των συμμετοχών τους. Αντίστοιχη πορεία κατέγραψε και το memecoin $TRUMP, το οποίο σημείωσε μεγάλη πτώση μετά την εκτόξευση της αξίας του.

Το δημοσίευμα διευκρινίζει ότι δεν προκύπτουν στοιχεία για παράνομη δραστηριότητα ή άμεση σύνδεση πολιτικών αποφάσεων με οικονομικά ανταλλάγματα. Ωστόσο, ειδικοί που επικαλείται το Reuters εκφράζουν προβληματισμό για ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς η οικογένεια Τραμπ διατηρεί σημαντική παρουσία σε έναν κλάδο που έχει επωφεληθεί από μια πιο ευνοϊκή ρυθμιστική προσέγγιση της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η έρευνα αναδεικνύει τις στενές σχέσεις μεταξύ πολιτικής επιρροής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο των κρυπτονομισμάτων, προκαλώντας νέα συζήτηση γύρω από τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στον συγκεκριμένο τομέα.