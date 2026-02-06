Όταν αυτοκτόνησε στο κελί του στη φυλακή, όπου εξέτιε την ποινή του, ο Τζέφρι Επστάιν είχε χάσει πλέον τον κραταιό του ρόλο στα χρηματοοικονομικά και τις επενδύσεις. Η αποκάλυψη των σεξουαλικών του εγκλημάτων, όμως, και η καταδίκη για trafficking ήρθαν αφού είχε χτίσει τη δική του αυτοκρατορία με κέρδη άνω του μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η συνολική του περιουσία, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών επαύλεων, δύο ιδιωτικών νησιών στην Καραϊβική και 380 εκατομμυρίων σε μετρητά και επενδύσεις, έφτανε στα 578 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα το Forbes.

Το πώς κατάφερε να αποκτήσει όλα αυτά τα χρήματα φαίνεται ότι είναι στην «καρδιά» της έρευνας για το σεξουαλικό σκάνδαλο Επστάιν, που προκαλεί τριγμούς ακόμα και έξι χρόνια μετά τον θάνατό του.

Διαβάστε επίσης: Ο αμήχανος διάλογος Νόαμ Τσόμσκι και Τζεφ Επστάιν για τα ελληνικά μνημόνια

Δύο τα σενάρια για το πώς έγινε τόσο πλούσιος ο Επστάιν

Στο εκτενές του δημοσίευμα το Forbes κάνει λόγο για δύο πιθανότητες.

Η λιγότερο κινηματογραφική είναι τα σεξουαλικά εγκλήματα του Επστάιν να μην έχουν καμία σύνδεση με την πρωινή του δουλειά. Προσέφερε υπηρεσίες επενδυτικού, κληρονομικού και φορολογικού σχεδιασμού.

Σε κατάθεση του 2013, ο ίδιος περιέγραφε τον εαυτό του ως «έμπειρο και επιτυχημένο χρηματοδότη και επιχειρηματία», έναν «επιχειρηματία που έχει δημιουργήσει αρκετές εξαιρετικά κερδοφόρες εταιρείες» και «έναν από τους πρωτοπόρους των επενδύσεων».

Το πιο σκανδαλώδες σενάριο, που ευαγγελίζονται πολλοί υποστηρικτές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και συνωμοσιολόγοι, είναι ότι ο Επστάιν βιντεοσκόπησε κρυφά τους πλούσιους φίλους του να εμπλέκονται σε σεξουαλικά εγκλήματα με ανήλικους και στη συνέχεια τους εκβίαζε, με τις χρηματοοικονομικές του επιχειρήσεις να χρησιμεύουν ως κάλυψη.

Σημειώνεται πως Ντόναλντ Τραμπ και Τζέφρι Επστάιν διατηρούσαν φιλιά ετών αλλά δεν φαίνεται ότι είχαν επαγγελματικές συναλλαγές. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο είχαν σταματήσει να μιλούν περί το 2004, όταν διαφώνησαν για την αγορά ενός ακινήτου στη Φλόριντα. Ο Τραμπ ήταν ο τελικός νικητής.

Παρότι η πηγή του πλούτου του παραμένει ένα άλυτο μυστήριο, προκύπτει πως βασίστηκε πάνω απ' όλα σε δύο δισεκατομμυριούχους πελάτες και σε ένα φορολογικό τέχνασμα για να χτίσει την περιουσία του.

Διαβάστε επίσης: Ο μυστηριώδης παλαίμαχος του NBA που βρέθηκε στη λίστα Επστάιν και πάρταρε με τον Τραμπ

Οι δύο βασικοί του πελάτες

Ο επί χρόνια επικεφαλής της Victoria's Secret, Λες Γουέξνερ, και ο επικεφαλής της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων Apollo Global Management, Λίον Μπλακ, ήταν οι δύο μεγαλύτεροι πελάτες του.

Σύμφωνα με οικονομικές καταστάσεις, από τα 800 εκατομμύρια που απέφεραν οι δύο κύριες εταιρείες του Επστάιν από το 1999 έως το 2018, τα 490 ήταν αμοιβές για τις υπηρεσίες του. Τα υπόλοιπα να προέρχονται από κέρδη από επενδύσεις.

Ο Γουέξνερ, 87 ετών σήμερα, ήταν πελάτης του από το 1991 έως το 2007, πριν σταματήσουν την επαγγελματική τους συνεργασία. Ο σύμβουλος έλαβε περί τα 200 εκατομμύρια από τον μεγιστάνα στα χρόνια αυτά.

Ο μεγιστάνας είχε εντυπωσιαστεί από τις ικανότητες του συμβούλου του και είχαν αναπτύξει και προσωπική φιλία. Αυτό φαίνεται από το ότι του είχε παραχωρήσει ένα πολυτελές οίκημα, όπου διέμενε για χρόνια, πριν τελικά του το δωρίσει.

Ο 73χρονος Μπλακ του είχε δώσει 170 εκατομμύρια μεταξύ 2012 και 2017, σύμφωνα με ανεξάρτητη έρευνα από την δικηγορική εταιρεία Dechert LLP.

Διαβάστε επίσης: Η επιστολή–βόμβα: Τι αποκαλύπτει το γράμμα Επστάιν προς Νάσαρ και οι αναφορές στον Τραμπ

Και οι δύο έχουν απολογηθεί για τις σχέσεις τους με τον Επστάιν και δήλωσαν πως δεν γνώριζαν τα σεξουαλικά του εγκλήματα.

Ο Γουέξνερ παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της L Brands το 2020 και σε επιστολή του ανέφερε ότι «δεν θα συνέχιζε να συνεργάζεται με κανένα άτομο ικανό για τόσο κραυγαλέα, αηδιαστική συμπεριφορά, αν το γνώριζε» .

Ο Μπλακ δήλωσε πως «μετανιώνει βαθιά» για τη σχέση τους. Το 2021, παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Apollo και από τη θέση του προέδρου του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης.

Η έκθεση της Dechert, να σημειωθεί, δεν βρήκε «καμία απόδειξη ότι ο Μπλακ (...) εμπλεκόταν με οποιονδήποτε τρόπο στις εγκληματικές δραστηριότητες του Επστάιν».

Φοροαπαλλαγές

Ρόλο στην τόσο μεγάλη αύξηση της προσωπικής του περιουσίας έπαιξαν και οι γενναίες φοροαπαλλαγές που απολάμβανε από τις Παρθένες Νήσους, των οποίων είχε γίνει μόνιμος κάτοικος από το 1996 και είχε στήσει τις επιχειρήσεις του.

Πρόγραμμα της Επιτροπής Οικονομικής Ανάπτυξης της περιοχής, το οποίο θεσπίστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1960, παρέχει σε εταιρείες απαλλαγή 90% από τον φόρο εισοδήματος και 100% από τα ακαθάριστα έσοδα και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, υπό την προϋπόθεση ότι απασχολεί, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, τουλάχιστον 10 κατοίκους των Παρθένων Νήσων και επενδύει 100.000 δολάρια σε μια τοπική επιχείρηση.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, μεταξύ 1999 και 2018, είχε πληρώσει μόλις 41 εκατομμύρια δολάρια σε φόρους.