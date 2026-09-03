Πώς είναι να σε χτυπάει κεραυνός; Και μόνο το βίντεο τρομάζει

Ένας άνδρας στις ΗΠΑ πήγαινε στον οδοντίατρό του στα τέλη Αυγούστου, όταν έπεσε θύμα... κεραυνού.

Ο Τόμας Φάχμι μίλησε για τις δραματικές στιγμές που έζησε στις 27/08, όταν τον χτύπησε κεραυνός την ώρα που περπατούσε σε δρόμο στο Στάτεν Άιλαντ της Νέας Υόρκης.

«Ήταν τρομακτικό» είπε και συνέχισε: «Είδα ένα φωτεινό λευκό φως και έπεσα αμέσως στο έδαφος. Πονούσα τόσο πολύ και φοβόμουν ότι θα με ξαναχτυπήσει».

«Δεν έχω νιώσει ποτέ αυτές τις αισθήσεις στη ζωή μου», δήλωσε στο CBS News.

Μία κάτοικος της περιοχής, που είδε όσα συνέβησαν, τον ρώτησε αν χρειάζεται βοήθεια και κάλεσε τις Αρχές, με τον άνδρα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

«Μία γυναίκα, άνοιξε την πόρτα της και μου είπε αν θέλω βοήθεια. Της είπα ότι ναι, θέλω να μπω στο σπίτι σας» θυμήθηκε το θύμα.

Μετά από μερικές μέρες παρακολούθησης, πήρε εξιτήριο και πλέον αναρρώνει στο σπίτι του από την τραυματική εμπειρία.

Και αν τα λόγια του δεν σας έπεισαν για το πόσο τρομακτικό ήταν αυτό που έζησε, υπάρχει και βίντεο από τη στιγμή που τον χτύπησε ο κεραυνός.