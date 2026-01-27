Πώς ένας φωτογράφος ανακάλυψε κρίσιμο στοιχείο για το δυστύχημα στην Ισπανία και εξόργισε τα τοπικά ΜΜΕ

Φωτογράφος ανακάλυψε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 45 άτομα, αλλά η «εύρεση» του αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα ΜΜΕ.

Ο Finnbarr O’Reilly, εργάζεται στους New York Times. Όλα ξεκίνησαν όταν έλαβε μήνυμα από τον αρχισυντάκτη προκειμένου να πάει σύντομα στο σημείο της τραγωδίας.

Ο O’Reilly, που ζει στη Βαρκελώνη, πήρε το πρώτο αεροπλάνο και έφτασε 22 ώρες μετά το δυστύχημα. «Η αιτία του δυστυχήματος ήταν ένα μυστήριο. Συνέβη σε ένα ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής. Οι αρχές δήλωσαν ότι τα τρένα και οι γραμμές είχαν πρόσφατα συντηρηθεί. Με μια εγκληματολογική προσέγγιση, ήξερα ότι θα έπρεπε να φωτογραφίσω τα συντρίμμια από όσο το δυνατόν περισσότερες γωνίες», γράφει ο O’Reilly.

Το πρωτόκολλο ορίζει ότι οι αρχές πρέπει να εμποδίζουν τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να πλησιάσουν πολύ κοντά στον τόπο του ατυχήματος, τοποθετώντας κορδόνια και οδοφράγματα. Όταν έφτασε, ανέβηκε σε ένα λόφο για να δει τα τραγωδιακά τρένα, αλλά ένα drone που περιπολούσε «βουτούσε» πάνω του αρκετές φορές, κάτι που ερμήνευσε ως «καλύτερα να φύγεις».

Ισπανία: Το «κλικ» που σήκωσε αντιδράσεις

Παρόλα αυτά, ο O'Reilly τράβηξε μια φωτογραφία από το λόφο που ήταν αρκετά καλή για να γίνει εξώφυλλο της Times την επόμενη μέρα. Ωστόσο, ήθελε ακόμη καλύτερη λήξη οπότε την επόμενη μέρα ξαναπήγε στο σημείο.

«Βρήκα ένα σημείο με καλή θέα σε μερικούς θάμνους, αρκετά μακριά ώστε να μην παρεμποδίζω την έρευνα, αλλά με μερική θέα στο δεύτερο τρένο, το οποίο είχε σταματήσει περίπου 2.000 πόδια μακριά από το συντρίμμια που φωτογράφισα την προηγούμενη μέρα», λέει.

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία | EPA/GUARDIA CIVIL HANDOUT HANDOUT/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αλλά στην επιστροφή, ο O'Reilly λέει ότι «σκόνταψε σε μερικούς θάμνους» και βρέθηκε στην άκρη ενός ρυακιού στο οποίο υπήρχε ένα τεράστιο κομμάτι μέταλλο. «Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν απλά σκουπίδια — δεν ήταν περιφραγμένο όπως τα υπόλοιπα συντρίμμια — αλλά γρήγορα συνειδητοποίησα τι ήταν», λέει ο O'Reilly.

Το κομμάτι θεωρείται ότι είναι κάτι που ονομάζεται φορείο, το οποίο είναι ένα κομμάτι του σκελετού κάτω από το βαγόνι. Λείπει από το κάτω μέρος του τρένου στη φωτογραφία του O'Reilly που δημοσιεύτηκε στην πρώτη σελίδα.

«Καταλαβαίνοντας ότι θα μπορούσε να είναι σημαντικό στοιχείο, κράτησα αποστάσεις, τράβηξα μερικές φωτογραφίες και μετά απομακρύνθηκα, για να μην διαταράξω την περιοχή. Έστειλα τις φωτογραφίες στους συναδέλφους μου, οι οποίοι ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές και ξεκίνησαν τη δική τους έρευνα», λέει ο O'Reilly.

«Η δημοσίευση της ιστορίας και των φωτογραφιών μας προκάλεσε σάλο στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης και έθεσε ερωτήματα σχετικά με την πληρότητα της έρευνας».

Οι αρχές δήλωσαν ότι γνώριζαν για τα συντρίμμια, αλλά δεν ενημέρωσαν την εφημερίδα Times πότε το έμαθαν. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση της CIAF, της αρχής που διερευνά τα σιδηροδρομικά ατυχήματα, η αιτία του ατυχήματος αποδόθηκε σε θραύση της σιδηροτροχιάς.

«Με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή, μπορεί να υποτεθεί ότι η θραύση της σιδηροτροχιάς συνέβη πριν από το πέρασμα του τρένου Iryo που εμπλέκεται στο ατύχημα και, επομένως, πριν από την εκτροχία», αναφέρει η CIAF, σύμφωνα με το Reuters.

