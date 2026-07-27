«Σοτώθηκαν ναρκοτρομοκράτες», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, κάθε φορά που πραγματοποιεί μια επίθεση σε πλοίο, σε διεθνή ύδατα. Ωστόσο, εύλογα προκύπτει η απορία, πώς γίνεται μετά από 67 συγκρούσεις με σκάφη και 221 νεκρούς στο όνομα της κοκαΐνης, αυτή να θερίζει;

Σε πρόσφατη αξιολόγηση που εξετάστηκε από την Washington Post, οι αναλυτές της DEA διαπίστωσαν ότι οι επιθέσεις δεν είχαν επηρεάσει την προσφορά ή την τιμή της κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχαν οδηγήσει τους διακινητές να διαφοροποιηθούν πέρα ​​από τα γρήγορα σκάφη και να αποφύγουν τα διεθνή ύδατα, επιλέγοντας αντ' αυτού μεγαλύτερα σκάφη και να περικυκλώσουν κοντά στις ακτές, όπου οι δυνάμεις των ΗΠΑ είναι λιγότερο πιθανό να ανοίξουν πυρ.

Σε ενημέρωση κεκλεισμένων των θυρών τον περασμένο μήνα, αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν στους νομοθέτες ότι οι επιθέσεις σε διεθνή ύδατα στα ανοιχτά της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής δεν είχαν μειώσει την «καθαρότητά» της.

Διαβάστε επίσης: Ο Τραμπ «έγινε» μέχρι και αυτοκινητόδρομος στο Μαρόκο: Έχει μήκος πάνω από 1.000 χιλιόμετρα

Οι διακινητές βασίζονται επίσης περισσότερο σε αεροσκάφη, τα οποία απογειώνονται από παράνομους αεροδιαδρόμους κατά μήκος των συνόρων Κολομβίας-Βενεζουέλας και κατευθύνονται ανατολικά προς τη Γουιάνα και το Σουρινάμ για να αποφύγουν τις δυνάμεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με την αξιολόγηση της DEA.

«Όταν πιέζεις το μπαλόνι από τη μία πλευρά, αυτό πάντα επεκτείνεται από την άλλη», δήλωσε ένας αξιωματούχος της DEA στην εφημερίδα The Post. «Πάντα βρίσκουν τα αδύνατα σημεία και τα εκμεταλλεύονται». Ο αξιωματούχος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να το συζητήσει δημόσια.



«Οι διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις προσαρμόζουν συνεχώς τις τακτικές τους εδώ και δεκαετίες. τό δεν δείχνει ότι η πίεση είναι αναποτελεσματική. Αποδεικνύει ότι επιβάλλουμε συστημική τριβή στις δραστηριότητές τους», συμπλήρωσε.

Τα στοιχεία που διαψεύδουν τον Τραμπ

Οι παραπάνω αναφορές αντικρούουν τους δημόσιους ισχυρισμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ έχει δηλώσει τουλάχιστον 15 φορές, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης δήλωσής του - μόλις τον περασμένο μήνα - ότι οι επιθέσεις έχουν μειώσει τη θαλάσσια διακίνηση ναρκωτικών στη χώρα κατά 97 ή 98%. «Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχουν σταματήει!», έγραψε στο Truth Social τον Απρίλιο.

Ο Τραμπ έχει μετατρέψει την παραδοσιακή αμερικανική δίωξη ναρκωτικών σε μια στρατιωτική εκστρατεία που συνδυάζει τις νομικές και στρατηγικές προσεγγίσεις του πολέμου κατά των ναρκωτικών και του πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Τον περασμένο χρόνο, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν επιτεθεί σε τουλάχιστον 67 σκάφη, έχουν συλλάβει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, έχουν σκοτώσει τον ηγέτη της Τρεν ντε Αράγκουα, Έκτορ «Ελ Νίνιο» Γκερέρο, και έχουν επιτεθεί σε ένα φερόμενο στρατόπεδο αντιφρονούντων των FARC στον Ισημερινό.

Οι επιθέσεις με σκάφη έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 221 άτομα από τον Σεπτέμβριο. Νομικοί αναλυτές τις έχουν καταγγείλει ως εκτελέσεις χωρίς δίκη. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης λένε ότι στοχεύουν στη μείωση της ροής «θανάσιμου δηλητηρίου» στη χώρα.

