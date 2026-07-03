Πώς κατάφερε το ζευγάρι να ανέβει στο Empire State Building - Το «τυφλό» σημείο της ασφάλειας

Ένα σχέδιο που φαίνεται να είχε προετοιμαστεί με κάθε λεπτομέρεια επέτρεψε στους influencers Angelina Nikolau και Ivan Kuznetsov να φτάσουν στην κορυφή του Empire State Building, να ξεδιπλώσουν ένα μαύρο πανό με το μήνυμα «Όταν η δύναμη της αγάπης νικήσει την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος θα βρει την ειρήνη» και να αρραβωνιαστούν σε ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια της Νέας Υόρκης.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις αμερικανικές αρχές, καθώς εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για το πώς δύο άτομα κατάφεραν να παραβιάσουν τα μέτρα ασφαλείας του Empire State Building, σε μια περίοδο αυξημένης επιτήρησης λόγω μεγάλων εκδηλώσεων στην πόλη.

Πώς έφτασαν στην κορυφή

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το ζευγάρι μπήκε στο Empire State Building ως απλοί επισκέπτες το βράδυ της Τρίτης, έχοντας αγοράσει εισιτήρια για το παρατηρητήριο του 86ου ορόφου λίγο πριν από το κλείσιμο.

Πέρασαν κανονικά από τους ελέγχους ασφαλείας του κτιρίου και στη συνέχεια ανέβηκαν στους υψηλότερους ορόφους. Οι κάμερες ασφαλείας τους κατέγραψαν να κινούνται στους χώρους του παρατηρητηρίου, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι κρύφτηκαν σε χώρο συντήρησης, περιμένοντας να αποχωρήσουν οι τελευταίοι επισκέπτες και να κλείσει το κτίριο.

Τα ξημερώματα βγήκαν από καταπακτή στον 102ο όροφο και άρχισαν να κινούνται σε απαγορευμένες ζώνες του ουρανοξύστη. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αφαίρεσαν μεταλλικά στηρίγματα, παραβίασαν λουκέτα και ξεπέρασαν διαδοχικά εμπόδια ασφαλείας, προκειμένου να φτάσουν στην κορυφή και την κεραία του κτιρίου.

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Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δύο influencers να είχαν μελετήσει εκ των προτέρων τη διαδρομή και τα «τυφλά» σημεία του συστήματος ασφαλείας, ώστε να εντοπίσουν τα κενά που θα τους επέτρεπαν να ολοκληρώσουν το εγχείρημά τους.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς η ίδια η Angelina Nikolau είχε δηλώσει σε τρέιλερ ντοκιμαντέρ για τη δράση τους ότι «η ασφάλεια έχει πάντα ένα "τυφλό" σημείο».

Οι δύο τους είναι γνωστοί για τις επικίνδυνες αναρριχήσεις τους σε ουρανοξύστες και άλλες παράνομες εισόδους σε απαγορευμένους χώρους, δημιουργώντας περιεχόμενο υψηλού ρίσκου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι και η συγκεκριμένη ενέργεια είχε στόχο, εκτός από την πρόταση γάμου, τη δημιουργία εντυπωσιακού υλικού για τα social media και πιθανή εμπορική αξιοποίησή του.

Μετά την ανάβαση, η Nikolau δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από την κορυφή του Empire State Building, καθώς και εικόνες του δαχτυλιδιού του αρραβώνα της με φόντο το Μανχάταν.

Η σύλληψη

Λίγες ώρες αργότερα οι αρχές εντόπισαν το ζευγάρι και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για διάρρηξη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και άλλες σοβαρές κατηγορίες, ενώ μετά την εμφάνισή τους στο δικαστήριο αφέθηκαν ελεύθεροι υπό δικαστική επιτήρηση.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Kuznetsov δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ήθελε να κάνει «κάτι πραγματικά ξεχωριστό» για την πρόταση γάμου προς τη σύντροφό του.