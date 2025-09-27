Πώς ο Πούτιν έφερε τον πόλεμο της Ουκρανίας στην Ευρώπη: Οι κίνδυνοι από τις υβριδικές επιθέσεις

Όπως άλλοτε πλανιόταν ο αέρας του πολέμου πάνω από την Ευρώπη, τώρα τον αέρα του «υβριδικού» πολέμου μας φέρνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο ρώσος Πρόεδρος κατάφερε να μεταφέρει τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία σε εκατομμύρια Ευρωπαίους.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, προειδοποίησε για μια νέα εποχή «βίαιων και συχνών υβριδικών επιθέσεων», μετά από σοβαρές αναταραχές σε αεροδρόμια που προκλήθηκαν από drones. Αν και δεν κατονόμασε τη Ρωσία ως άμεσο υπαίτιο, την χαρακτήρισε ως την κύρια απειλή για την Ευρώπη.

Διαβάστε επίσης: Βloomberg: «Οι Ευρωπαίοι προειδοποίησαν τη Ρωσία ότι είναι έτοιμοι να καταρρίψουν αεροσκάφη της»

Η ασάφεια γύρω από τους δράστες αυτών των επιθέσεων εντείνει την αβεβαιότητα. Οι αρχές της Δανίας δεν έχουν ακόμη εντοπίσει τον υπεύθυνο, ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας κάνουν λόγο για «υψηλό κίνδυνο ρωσικής δολιοφθοράς». Παράλληλα, η Δανία ενισχύει την άμυνά της με F-16, drones και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Το δίλημμα της απόδοσης ευθυνών

Η Δύση βρίσκεται αντιμέτωπη με το παράδοξο του υβριδικού πολέμου: η απόδοση ευθυνών μπορεί να ενισχύσει την προπαγάνδα της Μόσχας, ενώ η σιωπή ενδέχεται να αφήσει τις κοινωνίες απροετοίμαστες.

Η πρόσφατη παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας και οι κυβερνοεπιθέσεις που παρέλυσαν ευρωπαϊκά αεροδρόμια εγείρουν ερωτήματα για την πρόθεση και την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, νεαροί εγκληματίες φέρονται να στρατολογήθηκαν από τη Ρωσία για εμπρησμούς σε αποθήκες με ουκρανικές προμήθειες, ενώ συλλήψεις έγιναν βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας.

Η εξάπλωση του χάους ενισχύει το αίσθημα απειλής στην Ευρώπη, τη στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ευθύνη στην άμυνα.

Το κόστος της υβριδικής απειλής

Οι υβριδικές επιθέσεις έχουν επιβαρύνει τους ευρωπαϊκούς αμυντικούς προϋπολογισμούς με δύο επείγουσες ανάγκες: ενίσχυση υποδομών απέναντι σε drones και χάκερ, και διαρκής εναέρια άμυνα στα ανατολικά σύνορα. Το οικονομικό βάρος είναι δυσανάλογο: ένα F-35 μπορεί να καταρρίψει ένα drone Shahed, αλλά με κόστος που δεν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα.

Διαβάστε ακόμα: WSJ: Ο Τραμπ «ανοιχτός» στο να παράσχει νέα όπλα μακράς εμβέλειας στην Ουκρανία - Τι είπε στον Ζελένσκι

Παρά τους κινδύνους, η Ρωσία δεν είναι απρόσβλητη. Οι σαμποτέρ της ενδέχεται να προκαλέσουν θανάτους σε χώρες του ΝΑΤΟ, ενώ η απρόβλεπτη στάση του Προέδρου Τραμπ μπορεί να οδηγήσει σε δυσανάλογες αντιδράσεις.

Παράλληλα, ελλοχεύει ο κίνδυνος η Ρωσία να κατηγορηθεί για ενέργειες που δεν ευθύνεται, προσφέροντας έτσι κάλυψη σε πραγματικά εγκληματικά δίκτυα για να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

Οι μη θανατηφόρες συνέπειες – όπως καθυστερήσεις στα αεροδρόμια και αυξήσεις στις τιμές – γίνονται αισθητές από τους Ευρωπαίους πολίτες, ενισχύοντας το αίσθημα κόστους για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Με πληροφορίες από το bbc.com