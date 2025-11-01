Πώς ο Τραμπ κάνει δωρεάν «διαφήμιση» στους Δημοκρατικούς με κάθε νέα του απόφαση

Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο των μεσοπρόθεσμων εκλογών της επόμενης εβδομάδας στις ΗΠΑ, είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδόν εξασφαλίζει την ήττα των Ρεπουμπλικανών, με το ιστορικό του από αντιδημοφιλείς αποφάσεις.

Το απλό γεγονός της εκλογής του πέρυσι έδωσε στους Δημοκρατικούς έναν ισχυρό μοχλό προσέλευσης στο Νιου Τζέρσεϊ και στη Βιρτζίνια, που τείνουν προς την δημοκρατία, αλλά ο Τραμπ έχει υπονομεύσει περαιτέρω τις ελπίδες του στις δύο πολιτείες και έχει φαινομενικά εγκαταλείψει τους Ρεπουμπλικάνους της Καλιφόρνια.

Πώς όμως κατάφερε, σε έναν μόλις χρόνο, να αλλοτριώσει την εκλογική του βάση, να και να περιχαρακωθεί σε μία πολιτική ακραίου φασισμού που έχει στόχο την επιβολή, και όχι τη δημοκρατική διαιώνιση της διακυβέρνησής του;

Τραμπ: Η πολιτική «νύστα» που κοστίζει

Όπως περιγράφει το POLITICO, υπάρχουν κατ' αρχάς οι πιο πομπώδεις ενέργειές του: Οι απολύσεις που διέταξε το «Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» (DOGE) και οι περικοπές από το κλείσιμο της κυβέρνησης, έκλεισαν στον Τραμπ την «πόρτα» της Βιρτζίνια, η οποία απασχολεί μεγάλο μέρος των ομοσπονδιακών εργαζομένων, ενώ στη συνέχεια ακύρωσε τη χρηματοδότηση για την κατασκευή της σήραγγας Gateway μεταξύ Νιου Τζέρσεϊ και Νέας Υόρκης.

Διαβάστε ακόμα: Ο... διακοσμητής Τραμπ αποκάλυψε το ανακαινισμένο μπάνιο του υπνοδωματίου Λίνκολν

Ωστόσο, η πιο θεμελιώδης πρόκληση που θέτει ο Τραμπ είναι ότι η απαίτησή του για ακλόνητη αφοσίωση, και η ακροδεξιά ρητορική του, στερεί από τους Ρεπουμπλικάνους των μπλε πολιτειών το άνοιγμα που χρειάζονται για να εδραιώσουν την ανεξαρτησία τους, η οποία είναι κρίσιμη για την επιτυχία σε πολιτείες όπου δεν είναι δημοφιλής.

Ιδιαίτερα στις εκλογές για κυβερνήτες, και ιδιαίτερα όταν το κόμμα σου βρίσκεται στον Λευκό Οίκο, οι Ρεπουμπλικάνοι που διεκδικούν τις μπλε πολιτείες και οι Δημοκρατικοί που ανταγωνίζονται τις κόκκινες πολιτείες πρέπει να λάβουν μέτρα για να προσελκύσουν ανεξάρτητους και ψηφοφόρους του άλλου κόμματος, διαχωρίζοντάς τους από το εθνικό σήμα, τουλάχιστον συμβολικά.

Πλέον, η ιδέα ότι ένας ρεπουμπλικάνος υποψήφιος θα μπορούσε να ασκήσει κριτική στον Τραμπ και να μην αντιμετωπίσει αντιδράσεις είναι αδιανόητη. Αυτή η σκληρή προσωποπαγής γραμμή, έχει κοστίσει στον Τραμπ την ικανότητα των τοπικών επιλαχόντων του να προσελκύσουν ένα πιο κεντρώο ή αναποφάσιστο κοινό, καθώς δεν μπορούν να κάνουν καμία υπόσχεση, πέραν των ακραίων και κατά καιρούς γκροτέσκων πολιτικών του.

Έτσι, οι υποψήφιοι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ανεξάρτητα από την πολιτεία ή την περιφέρειά τους, είναι δεμένοι με χειροπέδες σε έναν αντιδημοφιλή πρόεδρο και συμπεριφέρονται σαν οι προκριματικές τους εκλογές να μην τελείωσαν ποτέ ή σαν να είναι όλοι υποψήφιοι στην Αλαμπάμα.

Δεν είναι πρωτότυπο το σενάριο. Οι Δημοκρατικοί ωφελήθηκαν από ακριβώς την ίδια δυναμική σε κάθε εκλογική αναμέτρηση μεταξύ 2017 και 2020, κατά την π΄ρωτη προεδρία Τραμπ.

Όπως σημείωσε πρόσφατα ο πάντα διορατικός Τσάρλι Κουκ, «Στις τέσσερις εκλογές από τότε που ο Τραμπ εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν χάσει 17 από τις 21 κούρσες για τη Γερουσία» στις επτά αμφίρροπες προεδρικές πολιτείες της χώρας.

Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν βρεθεί εδώ και στο παρελθόν, και εξακολουθούν να το δέχονται.

Τραμπ: Η απαξία για την εσωτερική πολιτική

Το πιο εντυπωσιακό φέτος, ωστόσο, μπορεί να είναι αυτό που δεν κάνει ο Τραμπ στην Καλιφόρνια. Περισσότερο από το Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια, έχει άμεσο συμφέρον να νικήσει το μέτρο που εισήγαγε ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ στο δημοψήφισμα, το οποίο θα επιτρέψει μια αναδιαμόρφωση του χάρτη του Κογκρέσου της πολιτείας, η οποία θα σημάνει την πτώση μιας χούφτας Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Διαβάστε ακόμα: Άγρια νύχτα στην Ουκρανία με αλληλοκατηγορίες ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα

Ωστόσο, την ίδια στιγμή που ο Νιούσομ έχει συγκεντρώσει απροσμέτρητα ποσά για την προώθηση της θεσμικής του καμπάνιας, ο Τραμπ καταπιάνεται με το να ψάχνει χορηγούς για την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου.

Είναι περίεργο, ειδικά δεδομένου του πόσο αποφασισμένος είναι ο Τραμπ να διατηρήσει την εξουσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και να αποτρέψει μια τρίτη παραπομπή και ένα κύμα κλητεύσεων.

Άλλωστε, αυτή η «κούρσα εξοπλισμών» για την ανακατανομή των περιφερειών ξεκίνησε όταν ο Τραμπ διέταξε τους Ρεπουμπλικάνους του Τέξας να επανασχεδιάσουν τον χάρτη της Βουλής των Αντιπροσώπων για να δημιουργήσουν ασφαλέστερες έδρες των Ρεπουμπλικανών.

Το μόνο που θα έπρεπε να κάνει ο πρόεδρος είναι να κάνει μερικά τηλεφωνήματα στους φίλους του, ολιγάρχες της τεχνολογίας, πολλοί από τους οποίους ζουν στην Καλιφόρνια, και θα μπορούσε εύκολα να ξεπεράσει τα 97 εκατομμύρια δολάρια που έχουν συγκεντρώσει οι σύμμαχοι του Newsom.

Ωστόσο, ενώ τους συναντά για τη νέα του αίθουσα χορού στην Ανατολική Πτέρυγα ή ακόμα και ζητά τις συμβουλές τους για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στους δρόμους στο Σαν Φρανσίσκο, ο Τραμπ δεν ζητά από την ομάδα των πλουτοκρατών τα ρέστα.

Αυτή η τάση του Τραμπ δεν είναι απλά μία ένδειξη απαξίας προς συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες, αλλά η γενικότερη τάση του να παραγκωνίζει την εσωτερική πολιτική.

Όταν δεν παρίσταται σε κάποια σύνοδο κορυφής στο εξωτερικό, τις περισσότερες εβδομάδες φιλοξενεί έναν ξένο ηγέτη στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ δεν κάνει σχεδόν καθόλου εγχώρια πολιτικά ταξίδια. Μάλιστα, δεν έχει πραγματοποιήσει καμία από τις χαρακτηριστικές του συγκεντρώσεις εδώ και σχεδόν τέσσερις μήνες.

Η τελευταία του ήταν στις 3 Ιουλίου στην Αϊόβα, την ημέρα πριν υπογράψει το λεγόμενο «μεγάλο και όμορφο» νομοσχέδιό του, για το οποίο έκτοτε δεν έχει κάνει τίποτα να προωθήσει.

Οι οξυδερκείς Ρεπουμπλικάνοι γνώριζαν ότι η εκλογή του Τραμπ θα ήταν ένα δώρο για τους Δημοκρατικούς στις μεσοπρόθεσμες. Αλλά ακόμη και οι πιο ενημερωμένοι ανάμεσά τους δεν θα μπορούσαν να γνωρίζουν πόσο πολύ, με πράξεις ή παραλείψεις, θα είχε βλάψει την τύχη του κόμματος φέτος.