Μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξε τη Βενεζουέλα, η χώρα μετρά τις πληγές της, με τον επίσημο απολογισμό να ξεπερνά τους 1.700 νεκρούς, τους 5.000 τραυματίες και τους 15.000 άστεγους.

Η τραγωδία έχει επίκεντρο την παράκτια πολιτεία Λα Γκουάιρα, όπου τεράστια οικιστικά συγκροτήματα κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι, αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες θύματα και αναπάντητα ερωτήματα για τις κρατικές ευθύνες.

Κατασκευαστικά κενά και επικίνδυνες παραλείψεις

Το συγκρότημα "Los Cocos", κάποτε σύμβολο της κοινωνικής στέγασης της εποχής του Ούγκο Τσάβες, ισοπεδώθηκε, εγείροντας σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των δημόσιων κτιρίων στη χώρα. Σύμφωνα με το reuters, μηχανικοί και ειδικοί καταγγέλλουν δεκαετίες κακοτεχνιών, διαφθοράς και απουσίας ελέγχων, με την ανοχή των κυβερνήσεων Τσάβες και Μαδούρο.

Το έδαφος στη Λα Γκουάιρα είναι γεωλογικά ασταθές, γεγονός που, σε συνδυασμό με τη μη εφαρμογή των αντισεισμικών κανονισμών, μετέτρεψε τις κατοικίες σε παγίδες θανάτου.

Σήμερα, ελλείψει άμεσης κρατικής οργάνωσης, εθελοντές μηχανικοί αναλαμβάνουν τον κρίσιμο ρόλο να ελέγξουν αν τα κτίρια που στέκονται όρθια είναι ασφαλή.

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Μάχη για επιβίωση στα συντρίμμια

Τις πρώτες, κρίσιμες ημέρες μετά την καταστροφή, οι κάτοικοι βρέθηκαν εντελώς μόνοι. Σκάβοντας με γυμνά χέρια, φτυάρια και σχοινιά, πάλεψαν να σώσουν τους αγαπημένους τους, πριν η κυβέρνηση στείλει τον απαραίτητο βαρύ εξοπλισμό.

Μέσα στην απόγνωση, αναδύονται και θαύματα, όπως η διάσωση του 21χρονου Άαρον Λέβι, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 106 ώρες κάτω από τα ερείπια. Ωστόσο, σε περιοχές όπως το ορεινό Ελ Χουνκίτο, οι σεισμόπληκτοι νιώθουν εγκαταλελειμμένοι, στήνοντας πρόχειρες σκηνές δίπλα στα ετοιμόρροπα σπίτια τους και περιμένοντας απεγνωσμένα βοήθεια.

Ενώ η διεθνής κοινότητα ανταποκρίθηκε άμεσα, με 30 χώρες να στέλνουν εξειδικευμένους διασώστες και τόνους προμηθειών, στο εσωτερικό της χώρας η πολιτική ένταση κορυφώνεται. Η εξόριστη ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, πιέζει να επιστρέψει στη χώρα για να συνδράμει τις προσπάθειες, καταγγέλλοντας εμπόδια από την κυβέρνηση. Από την πλευρά της, η προσωρινή κυβέρνηση αποδίδει τη λαϊκή οργή για την κρατική ολιγωρία σε «παραπληροφόρηση» των κοινωνικών δικτύων, προσπαθώντας να διαχειριστεί τις εντυπώσεις.

Καθώς οι λίστες με τους αγνοούμενους αγγίζουν τις 50.000, ο λαός της Βενεζουέλας καλείται να αντιμετωπίσει όχι μόνο το αμείλικτο χτύπημα του Εγκέλαδου, αλλά και τις τραγικές συνέπειες της μακροχρόνιας κρατικής ανεπάρκειας.